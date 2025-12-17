عالية المهدي: انخفاض التضخم لا يعني توقف زيادة الأسعار

قالت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد، إنّ المواطن في الشارع فاهم كويس قوي إن في غلاء، ويمكن مش فاهم مصطلحات زي تضخم أو معدل نمو، لكنه حاسس بالألم ومدركه، لأن الأسعار بترتفع بشكل مستمر.

وأضافت في حواره ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن زيادة الدخل الاسمية مش معناها تحسن حقيقي، لأن لو الدخل زاد 7% والأسعار زادت 30%، يبقى الدخل الحقيقي قل، وقدرة المواطن على الشراء قلت.

وتابعت، أنّ التضخم حتى لو نزل من 30% لـ 20% ثم لـ 12%، ده مش معناه إن الأسعار بتقل، لكنها بتزيد كل سنة على السعر الجديد، وده بيضغط على المواطن بشكل أكبر.

وأكدت أن المشكلة الأساسية هي القيمة الحقيقية للدخل، يعني الـ10 آلاف جنيه بقت تشتري أقل بكتير من اللي كانت بتشتريه قبل كده، وده سبب إحساس الناس إنهم بيتضرروا رغم أي زيادات معلنة.