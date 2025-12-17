قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا تواضروس يعلن توقف عظته الأسبوعية حتى بدء الصوم الكبير
طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب بخطوات بسيطة مع أحدث إعدادات الخصوصية
وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت.. وأسعار مناسبة للمواطنين | فيديو
هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور
«لقاء الفرح».. البابا تواضروس يختتم سلسلة أصحاحات متخصصة باجتماع الأربعاء
البابا تواضروس: الإيمان يسبق المعجزة والتسبيح علامة حضور الله في القلب
المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا
«أوساسونا» يعبر «هويسكا» في ماراثون مثير ببطولة كأس ملك إسبانيا
خبير اقتصادي: ترامب في 2025 يختبر سيادة القانون ويُعيد ترتيب الموازين الاقتصادية العالمية|فيديو
نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية
وفاة موهبة وولفرهامبتون السابق في حادث سير
والدة ضحية غدر أصدقائه بالغربية تبكي على الهواء: قتلوه عشان 50 ألف جنيه.. قلبي بيتقطع عليه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دبلوماسي روسي سابق: أهداف روسيا العسكرية في أوكرانيا ليس الاحتلال بل لحماية حدودها من الناتو

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال فيتشسلاف ماتوزوف الدبلوماسي الروسي السابق، إنّ الحديث عن حل 90% من القضايا العالقة لا يعني بالضرورة اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي، مؤكدًا أن التفاصيل هي جوهر الخلاف، وأن ما جرى التوافق عليه يندرج في إطار القضايا العامة التي كانت محل اتفاق منذ فترة طويلة.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ النقاط الجوهرية التي شدد عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف مرارًا تتعلق بطبيعة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنها لا تستهدف احتلال الأراضي أو السيطرة على الموارد الطبيعية.

وتابعت، أن موسكو كانت مستعدة في ديسمبر 2021 لتقديم ضمانات لكييف، إلا أنها طالبت في المقابل بضمانات أمنية لروسيا، تشمل عدم توسع حلف شمال الأطلسي على الحدود الروسية، وعدم نشر أسلحة ثقيلة أو متوسطة وبعيدة المدى على الأراضي الأوكرانية.

ولفت إلى أن القلق الروسي الحالي يتضح عند النظر إلى تصرفات قيادة الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية، ولا سيما ألمانيا، في ضوء الخلفية التاريخية ودورها خلال الحرب العالمية الثانية.

فيتشسلاف ماتوزوف أوكرانيا الحدود الروسية الحرب العالمية الثانية الأراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

محمد رمضان

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

ترشيحاتنا

رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالشرقية: تحرير محضرين لناخبة حاولت تصوير بطاقة الاقتراع وآخر صور بطاقة شخص أمام اللجنة

رئيس «متابعة الانتخابات» بالشرقية: تحرير محضرين لناخبة حاولت تصوير بطاقة الاقتراع وآخر صور بطاقة شخص أمام اللجنة

الرهبان

الخادم الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر يتفقد مدرسة أرمنت الحيط خلال زيارة أخوية لمنطقة الأقصر

رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالشرقية: انقطاع الكهرباء عن 3 لجان وعودتها فور الاتصال بالمحافظ

رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالشرقية: انقطاع الكهرباء عن 3 لجان وعودتها فور الاتصال بالمحافظ

بالصور

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد