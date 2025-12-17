سيرجي ماركوف: العقوبات الأمريكية الجديدة ستقوض الحوار بين موسكو وواشنطن

قال سيرجي ماركوف مدير معهد الدراسات السياسية الروسية، إنّ فرض واشنطن عقوبات جديدة من شأنه أن يقوض بالفعل الحوار القائم بين روسيا والولايات المتحدة، لافتًا إلى أن بدء الرئيس ترامب بفرض عقوبات على الشركات النفطية خلال المناقشات شكّل مفاجأة لموسكو.

وأضاف ماركوف في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ التوقعات السياسية داخل روسيا تشير إلى آمال محدودة في قدرة الرئيس ترامب على تنفيذ أو تحقيق اتفاق سلام واقعي، مرجعًا ذلك إلى الضغوط الأوروبية عليه، وعدم قدرته على الوقوف بقوة في مواجهة الأوروبيين والنظام الأوكراني، بما يتيح التوصل إلى شروط عادلة لإنهاء الحرب.

وتابع مدير معهد الدراسات السياسية الروسية أن الوضع الأوكراني والعلاقة مع الولايات المتحدة يتضمنان تنفيذ تهديدات موجهة إلى الأراضي الروسية.

وأكد، أن الولايات المتحدة ليست طرفًا محايدًا، بل تشارك في إطار اتفاقية عسكرية مع الأوروبيين، وهو ما يجعل محاولات وقف الحرب محفوفة بمخاطر قد تصل إلى اندلاع حرب نووية.