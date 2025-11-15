عالية المهدي: أرفض الدعم النقدي لهذه الأسباب.. الموارد البشرية طاقة جبارة يجب الاستفادة من تصديرها | فيديو

عالية المهدي لبرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد:

المواطن لا يشعر بالتحسن الاقتصادي بسبب التضخم

الدعم النقدي مجرد توزيع فلوس على الناس سيتبعه رفع الأسعار

يجب الاهتمام برفع إنتاجية الأرض والإنفاق على أبحاث تطوير التقاوي

قالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الاحتياطي وصل 50 مليار دولار، وتراجع معدل التضخم.

وأضافت عالية المهدي، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن إيرادات مصر من النقد الأجنبي في ازدياد خاصة من تحويلات المصريين بالخارج والسياحة.

وأشارت إلى أنه من الناحية المالية أو النقدية هناك تحسن ونأمل في الاستمرار، منوهة بأن الحكومة تنظر إلى الدعم على أنه الفرق بين سعر البيع للمستهلك والسعر العالمي، وهذه النظرة ليست مقنعة لأن دخولنا ليست مثل الدخول العالمية.

وأوضحت أن الدعم يحدث حينما يكون سعر البيع للمستهلك أقل من تكلفة هذه السلع أو الخدمات محليا.



وذكرت عالية المهدي، أن المواطن لا يشعر بالتحسن الاقتصادي بسبب التضخم حتى لو نسبته في انخفاض، ويبدأ المواطن بتحسن المعيشة حينما تكون الخدمات التي يحصل عليها بصورة مباشرة بشكل أفضل، فمثلا يلتحق الطفل بالمدرسة ولا يضطر الأب لإعطائه دروس خصوصية أو يذهب للمستشفى ويتلقى الرعاية الطبية بشكل أفضل أو يشمله التأمين الصحي.

الدعم النقدي يسبب ارتفاعا في الأسعار

وقالت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنها ضد الدعم النقدي لانه مجرد توزيع فلوس على الناس وهذا سيتبعه رفع الأسعار بسبب إقبال الناس على الشراء.

وأضافت المهدي، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن الدعم العيني على النقيض فالدولة تستطيع التحكم فيه في الفئات المستهدفة وتوفر لهم السلع في عدد محدود منها.

وأشارت إلى كثرة الفلوس وقلة السلع ستؤدي إلى رفع الأسعار، كما أن الدعم النقدي مع استمرار التضخم وزيادة الأسعار فهذا يؤدي إلى ضعف القيمة الشرائية للمبلغ المخصص للدعم مع مرور الوقت.

شباب في مصر يصدرون سوفت وير

وقالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن صناعة التعهيد لم تعد جديدة، وإنما هي مهمة الآن لمواكبة التطورات.

وأضافت عالية المهدي، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن التكنولوجيا الآن أصبحت مفتوحة على العالم وتدير حياة الناس وصناعة التعهيد أصبحت جزء من المنظومة التي تتطور كل لحظة.

وتابعت: كلما تقدمت الدول كلمات تطورت فيها صناعة الخدمات ونصيبها من إجمالي الناتج المحلي يزيد.

وأوضحت أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشركات العالمية من أجل اتفاقيات صناعة التعهيد، تعتبر مبادرة ممتازة ونأمل أن يضع هذا اللقاء للمنصة الدولية لهذه الصناعة.

وذكرت أن الشركات العالمية تفضل المصريين في وظيفة الكول سنتر عن باقي الجنسيات، وهناك صناعات أخرى مرتبطة بالتعهيد، منوهة أن شباب مصر ينتجون سوف وير ويصدرونه لكبرى الشركات العالمية.

استقرار سعر صرف الدولار

وقالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن بيع أرض رأس الحكمة كان له تأثير كبير في استقرار سعر صرف الدولار، وسمح بسداد جزء من الدين وعدم وجود ضغط على العملة.

وأضافت عالية المهدي، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن المصادر المستقرة التي نملكها في جلب العملة الصعبة يجب زيادتها والتركيز عليها مثل تحويلات المصريين في الخارج والسياحة.

وأشارت إلى أن السياح يمكن أن يزيدوا مدة وجودهم في مصر من أجل زيارة المتحف المصري الكبير، وهذا الأمر يمكن أن يساهم في زيادة دخل الدولار من قطاع السياحة، وفي النهاية علينا أن ننتظر لمدة عام حتى نستطيع الحكم.

لا توجد دولة لديها اكتفاء ذاتي في الزراعة

وقالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لا توجد دولة في العالم عندها اكتفاء ذاتي من الزراعة.

وأضافت المهدي، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن ما نهدف إليه هو إنتاج المنتجات التي نبدع فيها وإنتاجيتنا مرتفعة فيها تكفي احتياجاتنا ونصدر الباقي نستورد منه المنتجات التي تنقصنا.

وتابعت: كل الدول الزراعية الكبرى يستوردون بعض المنتجات فلا توجد دولة تنتج كل شيء او تكتفي ذاتيا من كل شيء، ولكن كل دولة تنتج ما تبدع فيه.

وأوضحت أنه يجب علينا الاهتمام برفع إنتاجية الأرض والإنفاق على الأبحاث وتطوير التقاوي والإنفاق على الإرشاد الزراعي.

المورد البشري طاقة جبارة

وقالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنني على قناعة تامة أننا كدولة بانتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، أن نطلق البرنامج الخاص بنا دون أي اعتماد على المؤسسات الدولية.

وأضافت عالية المهدي، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أننا يمكن أن نعتمد على الموارد الذاتية التي نملكها وتتمثل في المورد البشري المطلوب حاليا في الخارج، منوهة أن البعض يرى المورد البشري عبء وأنا أشوف إنه طاقة جبارة لابد من الاستفادة منها، كما أن لدينا موقع جغرافي مميز جدا ومطمع لكل الدنيا.

وتابعت: عملنا سنة 1991 برنامج مع صندوق النقد والبنك الدولي وانتهى منتصف 1997م، ومن هذا الوقت لم نفعل أي برنامج مع صندوق النقد ولا البنك الدولي.

وأوضحت أننا في الفترة من 2004 حتى 2010 كانت معدلات النمو وصلت 7،5% وحصل تراجع في معدل البطالة وزاد متوسط نصيب الفرد في الدخل، رغم أننا لم نتعامل وقتها مع صندوق النقد الدولي.