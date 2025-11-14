عالية المهدي: شباب في مصر يصدرون سوفت وير لكبرى الشركات العالمية

قالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن صناعة التعهيد لم تعد جديدة، وإنما هي مهمة الآن لمواكبة التطورات.

وأضافت عالية المهدي، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن التكنولوجيا الآن أصبحت مفتوحة على العالم وتدير حياة الناس وصناعة التعهيد أصبحت جزء من المنظومة التي تتطور كل لحظة.

وتابعت: كلما تقدمت الدول كلمات تطورت فيها صناعة الخدمات ونصيبها من إجمالي الناتج المحلي يزيد.

وأوضحت أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشركات العالمية من أجل اتفاقيات صناعة التعهيد، تعتبر مبادرة ممتازة ونأمل أن يضع هذا اللقاء للمنصة الدولية لهذه الصناعة.

وذكرت أن الشركات العالمية تفضل المصريين في وظيفة الكول سنتر عن باقي الجنسيات، وهناك صناعات أخرى مرتبطة بالتعهيد، منوهة أن شباب مصر ينتجون سوف وير ويصدرونه لكبرى الشركات العالمية.