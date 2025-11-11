قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللي عايز ينضم لمراكز التعهيد عشان يلاقي شغل يعمل إيه؟ وزير الاتصالات يجيب

محمد شحتة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى المحلي والدولي أصبح به فرص عمل لكل من يرغب العمل من خلال أيا كان مؤهل الشاب أو خبرته أو تخصصه.

وأضاف عمرو طلعت، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أن الوزارة تؤهل عدد ضخم من الشباب من خلال مبادرات متعددة تبدأ من تدريب التلاميذ في المرحلة الإبتدائية حتى الجامعات والخريجين ونهاية بمبادرة الرواد الرقميون.

وأشار إلى أن كل المبادرات مصممة لاستيعاب كل الشرائح الراغبة في التدريب أو تعليم أي فرع من فروع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بداية من المراحل البسيطة حتى التخصصات العميقة.

وتابع: الوزارة تعلم مهارات تقنية وشخصية ولغوية ومهارات العمل المستقل كفريلانسر من خلال الانترنت والعمل عن بعد.

