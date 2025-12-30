في ذكراه.. قصة إيهاب نافع طيار جمال عبد الناصر الخاص وزيجاته الـ 13

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان إيهاب نافع ، واحد من الفنانين الذين تميزوا بالمظهر الحسن وكان ينتمي لأسرة ميسورة الحال وقدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل عالقة فى الأذهان.

نشأة إيهاب نافع

ولد إيهاب محمد نافع في 1 سبتمبر 1935 بحي الموسكي بالقاهرة، تخرج في الكلية الجوية عام 1955، وعمل كـ"طيار مقاتل"، وكان شديد السعادة والفخر بوظيفته التي منحته الوقار والهيبة، وتم تعيينه كطيار خاص للرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

قصة زواج إيهاب نافع وماجدة

شاءت الأقدار أن يلتقي ايهاب نافع بالفنانة ماجدة في حفل أقامته السفارة الروسية بالقاهرة، ودار بينهما حوار طويل في السياسة والثقافة، وفي نهاية الحفل عرض عليها توصيلها لمنزلها، وظل 3 ساعات يسير بالسيارة.

ومن هنا نشأت بينهما عاطفة الحب، وأخبرته ماجدة يومها بأنها مطلقة وقلبها ما زال مغلقا، وأقنعها بأنه يمتلك المفتاح، وإنه كانت له تجربة زواج، ولديه ابن يدعى "أيمن".

وبالفعل نجح الطيار في الهبوط على أرض مشاعر الفنانة الرقيقة، وتزوج نافع من ماجدة عام 1963، وأقيم حفل الزواج في فندق هيلتون، وبدأت الحياة تتغير وشعرا بسعادة كبيرة لسنوات طويلة خاصة بعدما رزقهما الله بابنتهما غادة».

بعد شهور من الزواج أقنعت ماجدة، رجل المخابرات، بالتمثيل، وفي عام 1964 وقف أمامها في فيلم بعنوان "الحقيقة العارية".

وعن ذكرياته مع هذا الفيلم قال “نافع”- في حوار للتليفزيون المصري- إنه كان قليل الخبرة واتفقت ماجدة مع المخرج عاطف سالم على أن تصفعه على وجهه في أحد المشاهد دون علمه، وعندما تلقى الصفعة شعر بالتوتر وكاد أن يضربها، لكنه سرعان ما سيطر على ثورة غضبه، وتذكر أنه يقف أمام الكاميرا، وقال له المخرج إن ما حدث كان من فكرة ماجدة؛ حتى يكون أداؤه طبيعيا وبعيدا عن التكلف.

واشترك نافع مع زوجته ماجدة، في 5 أفلام، وانقطع التعامل الفني بينهما مع طلاقهما.

الطلاق "الأبيض" لرفض ماجدة الإقامة معه في بيروت

قال «نافع» في مذكراته إنه بعد 4 سنوات من الزواج اضطر إلى مغادرة مصر والسفر إلى لبنان، ولم يستطع العودة بسبب ما وصفه في مذكراته بـ«خلافات مع القيادة السياسية»، ورفضت «ماجدة» الابتعاد عن الفن، وقررت البقاء في مصر.

وقال عن فترة ارتباطه بـ«ماجدة» في مذكراته: «الحقيقة أن ماجدة كانت دائمة التدخّل في عملي؛ وهو ما كان يسبب لي مشكلة كبيرة، وخصوصًا في التمثيل، وبعد ذلك حدثت قصة خروجي من مصر لأنني لم أكن أستطيع العودة، فعشت في بيروت، وظلت هي في القاهرة، وقد رفضت الحياة العائلية مع ابنتنا، وفضّلت الأضواء والشهرة، ولم يكن ذلك مناسبًا لي؛ فانفصلنا».

وقالت ماجدة: «أنا من صمم على الانفصال لأنه كان دائم السفر بجانب عمله كطيار قبل اندماجه في عالم الفن، وأنا كأي زوجة تريد زوجها بجانبها، إن احتاجت له؛ تجده بجوارها، والكثير من الناس فسّر انفصالنا وقتها بسبب غيرتي الشديدة عليه لوسامته الشديدة، وهذا غير صحيح بالمرة، فأنا لدي من الثقة والاعتزاز بنفسي ما يحول دون ذلك».

وبعد فترة تم الطلاق بينهما في أثناء تناولهما العشاء بأحد مطاعم بيروت، واتفقا على أن يظلا صديقين، ووصفته «ماجدة» بأنه «الطلاق الأبيض»، وكان آخر فيلم جمعهما هو «النداهة» عام 1975.

13 زيجة في حياة الفنان إيهاب نافع

لم تتزوج «ماجدة» بعد طلاقها منه، بينما تزوج «نافع» بعدها 13 مرة أشهرها زواجه من السيدة "فالتراود بيتون" أرملة رجل المخابرات المصري الشهير بـ"رأفت الهجان"، وانفصل عنها بعد 7 سنوات.

تزوج من سيدة أسترالية، تعرف عليها في بيروت، وأنجب منها طفلين هما زكريا وجوهرة، وعاش في أستراليا فترة، شارك خلالها في أعمال سينمائية.

وتزوج من صحفية خليجية، ثم من سيدة أمريكية من أصل ألماني تعرف عليها في اليونان، ثم من سيدة أردنية، حيث قالت غادة نافع في تصريحات سابقة، إن والدها تزوج 13 مرة، وفي كل مرة كان يحرص أن يحدث تعارف بين زوجته الجديدة ووالدتها.

قال نافع في مذكراته إنه تزوج «فالتراود» أرملة رفعت الجمال “رأفت الهجان" حفاظا على سمعتها، لأن بعض الناس ذكروا أنه يرافقها، فلم يجد أمامه سوى أن يتزوجها، وقال إنه طلقها بسبب استيلائها على أمواله - كما جاء في مذكراته - حيث أقرضها 260 ألف دولار لشراء منزل لابنتها، وبعد مرور فترة طويلة طلب منها جزء من المبلغ، فأنكرت أنها اقترضت منه أموالا؛ فقام بتطليقها.

استطاع إيهاب اقناع إسرائيل بأنه عميل مزدوج، فكان صديقا لقائد القوات الإسرائيلية آنذاك "عزرا وايزمان"، الذي أصبح رئيسا لدولة الاحتلال فيما بعد، وكان يسهل دخوله لإسرائيل.

وقال إيهاب في مذكراته عن هذه العلاقة: ''كنت صديق عزرا وايزمان، قائد القوات الاسرائيلية الذى أصبح رئيسًا لإسرائيل فيما بعد، وكان فى ذلك الوقت يُسهل لي إجراءات السفر إلى إسرائيل للقيام بالمهام السياسية المُكلف بها من المخابرات العامة المصرية، وكان يساعدني؛ اعتقادا منه بأنني عميل مزدوج، فكنا نتبادل المعلومات العسكرية، بمعنى أنني كنت أعطيه المعلومة، وأحصل فى الحال على معلومة مقابلة".

وكانت المخابرات المصرية تريد من خلال إحدى هذه المهام التي كلفتني بها، أن تعرف وتتأكد من أن الممر الذي تقيمه إسرائيل بطول 7 كيلو مترات للطائرات السريعة، تم إنشاؤه أم لا؟».

وقال إنه قام بتوصيل خطاب سري للرئيس الراحل محمد أنور السادات من وولتر مونديال، رئيس الكونجرس الأمريكي في ذلك الوقت، تؤكد فيه الإدارة الأمريكية تعويض السادات عن كل التنازلات التي سيقدمها لإسرائيل مقابل اتفاقية «كامب ديفيد».

أفلام إيهاب نافع

قدم إيهاب نافع عددا من الأفلام مع الفنانة ماجدة ''الحقيقة العارية، النداهة، هجرة الرسول، من أحب، والقبلة الأخيرة"، إلا أنه قدم عددا آخر منها منفردا، بينها "زمن الممنوع، لصوص خمس نجوم، دموع صاحبة الجلالة، شيء في حياتي، للرجال فقط، اللعبة الأخيرة، امرأة مع الشيطان،المدمن، الجمالية، الحب الذي كان،بنات آخر زمن،الأسيرة، عصابة النساء،طريق بلا نهاية، في طريقي رجل،الراهبة"، وقدم مسلسلا وحيدا بعنوان "حواديت فكري أباظة".