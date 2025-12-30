قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات
الأرصاد تحذر من نشاط للرياح يضرب البلاد من الأربعاء حتى الأحد المقبل
بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير
أول تعليق من الصين على استهداف مقر الرئيس الروسي بوتين
وزير الخارجية يطلع الإعلامي الأمريكي فريد زكريا على جهود مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة
موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا
شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس اليوم الثلاثاء| فيديو
من مصر وسوريا والعراق.. مصرع أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي خلال 2025
وصول رمضان صبحي لمحكمة جنايات الجيزة للنطق بالحكم في قضية التزوير
قافلة المساعدات الـ105 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
دبلوماسي فلسطيني سابق: تهديد ترامب لـ حماس رسالة سياسية لا عسكرية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
فن وثقافة

يجري عملية جراحية.. منصور هندي عضو نقابة الموسيقيين يتعرض لحادث أليم

منصور هندي
منصور هندي
أحمد إبراهيم

يجري منصور هندي عضو نقابة المهن الموسيقية عملية جراحية لتركيب مسامير فى الحوض والقدم اليمني إثر تعرضه لحادث تصادم مروع منذ ساعات قليلة ودخل على بعده إلى المستشفى. 

محمد صبحي 

وقد نشر محمد صبحي عضو مجلس نقابة الموسيقيين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا: الحمد لله ربنا يتمم شفاه على خير.. إن شاء الله منصور هندى فى المستشفى محجوز، وتم عمل الفحوصات اللازمة.. وهو الآن فى الرعاية تحت الملاحظة، وسوف يجرى عملية بسيطة إن شاء الله تركيب مسمار فى الحوض، ومن ناحية الرجل اليمنى وإن شاء الله خير، ويقوم بالسلامة ان شاء الله دعواتكم للأخ والصديق المحترم الاستاذ منصور هندى بالشفاء العاجل.

بيان رسمي من نقابة المهن الموسيقية 

من ناحية أخرى رد طارق مرتضى المتحدث الإعلامى باسم نقابة الموسيقيين على ماتردد من شائعات وأخبار متداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات غير الرسمية.

وفى بيان رسمي قال، إن ما يتداول يأتى في إطار حملة ممنهجة ضد النقيب العام للمهن الموسيقية الفنان مصطفي كامل، ويقودها بعض الأشخاص غير المنتمين للنقابة، الذين انقطعت صلتهم بنقابة المهن الموسيقية بعد شطب عضويتهم، مضيفًا: تابعت النقابة ببالغ الاهتمام ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من شائعات مغرضة تهدف إلى إثارة البلبلة، والإدعاءات الباطلة غير القانونية .

وأضاف فى البيان، أنه في هذا الصدد، يؤكد المتحدث الإعلامي للنقابة توضيح الحقائق القانونية التالية للرأي العام ولجموع الموسيقيين:

أولاً : محكمة القضاء الإداري، هي الجهة القضائية صاحبة الإختصاص الأصيل والمنوط بها الفصل في مثل هذه الأمور

ثانياً : سبق وتم إحالة دعوي بهذا الشأن إلى هيئة مفوضي الدولة، والتي بدورها أصدرت توصيتها بـ عدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإداري، وهو ما يؤكد صحة وسلامة الموقف القانوني للسيد النقيب.

ثالثاً : تؤكد نقابة المهن الموسيقيه والنقيب العام علي الإحترام الكامل للقضاء المصري ولأحكامه وقراراته بما في ذلك القرار الصادر اليوم بعدم جواز نظر الطعن المقدم حيث أن الغرامة المالية لا تتعدي العشرين ألف جنيهاً .

ووجه البيان رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية قائلًا: "تؤكد النقابة أن هذه الحملات الممنهجة لن تثنيها عن الاستمرار في  تحقيق الإنجازات وخدمة الأعضاء، ونهيب بجميع الزملاء الموسيقيين عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط؛ منعاً لأي لبس أو اختلاط في المفاهيم، وتشدد النقابة على أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يساهم في نشر الشائعات أو التشهير بمنصب النقيب ومكانته، حفظ الله مصر، وحفظ نقابتنا من كل سوء".

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

