إيهاب نافع في ذكرى رحيله.. وسامة الحضور وصدق الأثر

تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى رحيل الفنان إيهاب نافع، أحد نجوم السينما المصرية الذين جمعوا بين الوسامة والهدوء ، ورغم قلة أعماله ظل حضوره في الذاكرة الفنية لدى جمهوره ومحبيه على مدار سنوات طويلة.

ولد الفنان إيهاب نافع ، واسمه الكامل محمد إيهاب نافع، في حي الموسكي بالقاهرة في الأول من سبتمبر عام 1935، وتخرج في الكلية الجوية عام 1955، وعمل طيارا قبل أن يتجه إلى عالم الفن، لينتقل من عالم الطيران إلى أضواء السينما ويبدأ مسيرة فنية مختلفة.

كانت انطلاقته السينمائية عام 1963 من خلال فيلم "الحقيقة العارية " أمام الفنانة ماجدة، وهو العمل الذي فتح له طريق الشهرة ، حيث شاركها بطولة خمسة أفلام ، وبلغ رصيده الفني قرابة عشرين عملا ، قدم خلالها أدوارا مميزة تركت بصمة خاصة، من أبرزها : هجرة الرسول "1964" ، الراهبة "1965 " ، طريق بلا نهاية "1969" ، بنات آخر زمن " 1973" ، زمن الممنوع "1988" ، وأخر اعماله فيلم لصوص خمس نجوم عام "1993" ، كما شارك في أعمال فنية خارج مصر خلال فترات إقامته في لبنان وأستراليا، إلى جانب عمله في مجال الإنتاج التلفزيوني.

وارتبط اسم إيهاب نافع بزواجه من الفنانة ماجدة، والذي يعد الأشهر في حياته، إذ تزوجا عام 1963 ، ورغم انفصالهما بعد سنوات، ظل يصفها بحب حياته، ولم تتزوج بعده، لكنه تزوج بعدها عدة مرات من جنسيات مختلفة ، وقضى فترات طويلة خارج مصر.

وأنجب إيهاب نافع أربعة أبناء، أيمن وهو طبيب جراح من زوجته الأولى، وابنته الفنانة غادة نافع من زواجه بالفنانة ماجدة، والتي ارتبط اسمها لاحقا بالوسط الفني، إضافة إلى زكريا وجوهرة من زوجته الأسترالية، اللذين عاشا معه فترة من حياته خارج مصر، خاصة أثناء إقامته في أستراليا.

رحل إيهاب نافع عن عالمنا في 30 ديسمبر عام 2006 بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 71 عاما. وبرغم رحيله، ظل نموذجا للفنان الذي آثر قوة الحضور وجودة الاختيار على كثرة الأعمال، ليبقى اسمه حاضرا في ذاكرة السينما المصرية كأحد نجومها المميزين.