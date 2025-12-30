يسرا تكشف سب عدم تواجدها لمساندة هاني رمزي في وفاة والدته

نعت الفنانة يسرا والدة الفنان هاني رمزي التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض خلال الفترة الماضية، ما أثار حالة من الحزن بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

‏وكتبت يسرا عبر حسابها الشخصي على منصة إكس: “خالص عزائي لأصدقائي و حبايبي الغاليين جدا هاني رمزي و أمير رمزي و إيهاب رمزي في وفاة والدتهم الغالية السيدة مارجريت الوحش.. ربنا يصبركم على فراقها و يرزقها الجنة و نعيمها.. بعتذر عن عدم تواجدي معكم في هذا الظرف الأليم بسبب سفري خارج القاهرة بدعيلكم بالصبر و السلوان”.

وفاة والدة الفنان هاني رمزي

وأعلن خبر الوفاة شقيقه الأكبر المستشار أمير رمزي، عبر حسابه على موقع فيسبوك، حيث نشر صورة تجمعه بوالدته وأشقائه، وعلق قائلا: الآن انطلقت روح والدتي من الأرض للسماء، في سلام، بعد جهاد طويل في الألم والمرض.

ورحلت عن عالمنا مرجريت توفيق، والدة الفنان هاني رمزي، في الساعات الماضية من اليوم الاثنين، بعد معاناة ممتدة مع المرض.

موعد جنازة والدة هاني رمزي

وكشف أمير رمزي عن موعد ومكان جنازة والدته، حيث كتب عبر فيسبوك: صلاة الجنازة على والدتي مرجريت توفيق مجلي الوحش، غدا الثلاثاء، بكنيسة أبي سيفين بالتجمع الأول، الساعة 1 ظهرا.

موعد عزاء والدة هاني رمزي

كما أعلن موعد العزاء، موضحا أنه سيقام يوم الخميس 1 يناير، بقاعة ذات الكنيسة، في تمام الساعة 6 مساء.