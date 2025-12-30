أحمد الفيشاوي يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد

هنأ الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة 2026.

ونشر الفيشاوي مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وقال فيه :«لكل إخوتي وأخواتي المسيحيين حول العالم، عيد ميلاد سعيد، وسنة جديدة سعيدة جدًا»..

ورحلت عن عالمنا الفنانة سمية الألفي داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، بعد صراع مع المرض، لتطوي برحيلها صفحة فنية ثرية امتدت لعقود، تركت خلالها بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية.

وأجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وصرحت بأن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.