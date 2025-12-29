قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

عمر الفيشاوي يتحدث عن حب والدته لـ والده رغم الانفصال.. فيديو

الراحل فاروق الفيشاوي والراحلة سمية الألفي
البهى عمرو

ظلت الفنانة الراحلة سمية الألفي، تحب زوجها الراحل فاروق الفيشاوي، لأخر لحظة في عمرها، وأنها رغم انفصالها عنه، إلا إنها كانت تخرج عبر القنوات الفضائية وتحدث عنه بكل حب واحترام، لأن والد أولادها.

وخرج عمر فاروق الفيشاوي، بعد رحيلها وأكد هذا الكلام وقال إن والدته كانت تتعامل مع والده فاروق الفيشاوي، بكل حب، وأنها كانت صديقته بعد الانفصال، وكانت تحبه حتى آخر يوم في حياتها.

وعلق عمر فاروق الفيشاوي على ما حدث من بعض المصورين خلال عزاء والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي، وقال إن هناك تطفل من بعض الأشخاص، وأنهم يتدخلون في خصوصية الأخرين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، أن موضوع الترندات في الفترة الأخيرة أصبح مرتفع وأن كل شخص يريد عمل تريند.

وتحدث عن اللحظات الأخيرة في حياة والدته قائلا:" ماما الله يرحمها فنان جميلة، وكانت دائمًا تحرص على ترك بصمة نفتخر بها، وأن قلبها أبيض، وقدمت لهم هو وشقيقه أحمد الكثير".

وأوضح أن والدته قامت بتربيتهم على احترام الجميع، وعدم التدخل في خصوصية أحد، وأنها كانت المرجع لأي مشكلة.

ولفتت إلى أن آخر وصايا الفنانة سمية الألفي:" والدتي كانت دئمًا بتوصيني أنا وأحمد على بعض، وتقولنا خلوا بالكم من بعض، وطول الوقت تقول لنا خلي بالكم من بعض، وأن مفيش حاجة تبعدكم عن بعض".

وأوضح أن الفترة الأخيرة كانت متعايشة مع المرض ومبسوطة جدًا وكانت جنبها، وعلى طول بتشكر ربنا وكانت بتقول أنا راضية بكل حاجة وأن الدنيا جميلة، وأن الراحلة كانت قوية على الرغم من المرض.

كانت تحبه لأخر يوم في حياتها

وأشار إلى أن والدته عمرها هي ووالده فاروق الفيشاوي ما حسسونا أنهم منفصلين، وأن كل يوم جمعة كنا نتقابل في وم أسري، وطوال الوقت بعد الانفصال كانوا أصدقاء، وأنها طوال الوقت كانت تقف بجوار والده فاروق الفيشاوي، وكانت تحبه لأخر يوم في حياتها".

خاضت الفنانة سمية الألفي رحلة قاسية مع المرض الخبيث بدأت عام 2017، بعدما أُصيبت بالسرطان، لتدخل في صراع طويل مع جلسات العلاج الكيماوي استمر قرابة ست سنوات، ابتعدت خلالها تمامًا عن الساحة الفنية، مكتفية بالظهور في بعض الصور العائلية التي كان يشاركها نجلها الفنان أحمد الفيشاوي.

وعقب تشخيص إصابتها بسرطان الثدي والغدد اللمفاوية، خضعت سمية الألفي لسبع عمليات جراحية في كل من ألمانيا وأمريكا وسويسرا، بعدما عانت من حالة نادرة بدأت بآلام حادة في الظهر أعاقت قدرتها على المشي، قبل اكتشاف أكياس خلف الرحم والحوض وعلى العمود الفقري، ما دفعها للسفر إلى سويسرا لتلقي العلاج.

أحمد الفيشاوي ينعي والدته

وكان نعى الفنان أحمد الفيشاوي، والدته الراحلة سمية الألفي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب الفيشاوي: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول الإ ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتابع: “هتوحشيني يا سمسم هعيش أيام بقيت حياتي زعلان عليكي هتوحشيني إلي اللقاء”.

وفاة سمية الألفى

ورحلت عن عالمنا الفنانة سمية الألفي داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، بعد صراع مع المرض، لتطوي برحيلها صفحة فنية ثرية امتدت لعقود، تركت خلالها بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية.

أجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وقد صرحت أن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.


 

