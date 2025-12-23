سمية الألفي: اسمي لن يغيب عن العائلة.. وأنا نسخة من عمتي في حب التمثيل والقراءة

كشفت الفنانة الشابة سمية الألفي، ابنة شقيق الراحلة الفنانة سمية الألفي، عن تفاصيل إنسانية وشخصية تتعلق بعائلتها، مؤكدة أن اسمها سيظل حاضرًا داخل الأسرة، بعدما أُطلق على أسم عمتها الفنانة سمية الألفي التي تجمعها بها ملامح شبه وصفات كبيرة، خاصة في حب القراءة والاهتمام بالثقافة والفنون.

وأوضحت "سمية الألفي" أن ولادتها كانت صعبة للغاية، لا سيما أن والديها لم يُرزقا بأطفال لمدة عشر سنوات بعد الزواج، وجاءت الولادة بشكل مفاجئ، مؤكدة أن عمتها الراحلة سمية الألفي حرصت على متابعة تفاصيل الولادة حتى خرجت الطفلة إلى النور بسلام.

عمتها تفاجأت بوضع اسمها على التتر

وأضافت أن عمتها سمية الألفي تفاجأت بوضع اسمها على تتر عدد من الأعمال الفنية التي شاركت فيها، معربة عن سعادتها الكبيرة بذلك، ومن أبرز هذه الأعمال: «لدينا أقوال أخرى»، و«كتيبة 101»، و«الحب فرصة أخيرة»، «ما وراء الطبيعة»، و«أحلام سعيدة».

وأشارت سمية الألفي، إلى أن ابنة شقيقها اكتسبت منها العديد من الصفات، من بينها حب القراءة والكتابة، إلى جانب الشغف بالتمثيل والفن، مؤكدة أنها ترى فيها امتدادًا لاهتماماتها وشخصيتها.

أحمد الفيشاوي زي الطفل الصغير

وعن الفنان أحمد الفيشاوي، قالت سمية الألفي، إنه شخص يتعامل بطبيعته دون تصنع، ولا يجيد تبرير أفعاله للآخرين، في وقت يحرص فيه كثيرون على الظهور بشكل غير حقيقي.

وأختتمت قائلة: «أحمد الفشاوي زي الطفل جميل بيناديني يا ماما، وبيحس إني أخته الكبيرة لأني بحتويه، ولسه سايب الطفل اللي جواه، وده سبب إن الناس كلها بتحبه من صغره».