الفنانة الشابة سمية الألفي تنعى عمتها: القلب يرتعش وأنا أكتب لك

حرصت الفنانة الشابة سمية الألفى، علي نعي عمتها الفنانة الراحلة سمية الألفى بكلمات مؤثرة، التى وافتها المني السبت الماضى عن عمر ناهز 72 عامًا.

ونشرت سمية الألفى صورة لعمتها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» قائلة:" لم تكونى عمّتى فقط، كنتِ صديقتى وملجئى سُميت على اسمك، وفخورة بذلك، كنتِ راقية بلا تكلّف، رقيقة بلا ضعف،وحنونة لدرجة أن القلب يرتعش وأنا أكتب لك الآن".



وأضافت:" أكتب وقلبى يصدّق أنكِ قريبة، أنكِ هنا إلى أن نلتقى اللهم اجعلها فى سعةٍ لا يطالها حزن، وفى نورٍ لا ينطفئ، واجعل ذكرها فى قلبى طمأنينة لا وجعًا وحشتينى يا سمسم".

ورحلت عن عالمنا الفنانة سمية الألفي داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، بعد صراع مع المرض، لتطوي برحيلها صفحة فنية ثرية امتدت لعقود، تركت خلالها بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية.

أجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وقد صرحت أن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.