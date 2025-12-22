شد التليفون منه .. أحمد الفيشاوي ينفعل على المصورين في عزاء والدته سمية الألفي | صور

شهد عزاء الفنانة سمية الالفي موقف محرج لاحد الصحفيين عند قيامه بتصوير أحمد الفيشاوي نجل الفنانة الراحلة خلال العزاء قام أحمد الفيشاوي " بشد " الهاتف من المصور بعد أن وجه كاميرا الهاتف على وجهه الامر الذى استفز أحمد الفيشاوي

وبعدها تدخل عمر الفيشاوي وأصدقاء الفنان لإعادة الهاتف مرة آخري للمصور بعد أن طلب أحمد الفيشاوي مسح المقطع المصور له خلال جلوسه لاستقبال عزاء والدته في مسجد عمر مكرم

كما انفعل الفنان أحمد الفيشاوي على المصورين والصحفيين خلال العزاء وطلب منهم مغادرة مكان العزاء وقال لهم : ابعدو عني امشوا من هنا .

وشهد العزاء حضور عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد السقا وباسم سمرة وعمرو يوسف وكندة علوش وسلوي عثمان وشيرين وصبري فواز ودينا سمير غانم ورامي رضوان ومنير مكرم ووفاء مكي ومحمود فارس