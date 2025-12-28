قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشاهد من استعدادات منتخب مصر لمواجهة أنجولا
كنت بعاتبها وهي جثة.. اعترافات صادمة لقاتل زوجته أمام النيابة بسوهاج
عمر الفيشاوي: أبويا وأمي عمرهم ما حسسونا بالفراق أو إنهم منفصلين
تحرك شاحنات قافلة المساعدات رقم 103 تمهيدا لعبورها من مصر إلى غزة
محافظ الغربية يطمئن على 17 عاملاً أصيبوا بالتسمم الغذائي في المحلة
3 قواعد تساعدك على النجاة من عالم الإنترنت.. علي جمعة يوضحها
الدردير يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل مباراة غزل المحلة
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى تداعيات لقاء نتنياهو–ترامب على الأمن
غيابات الزمالك أمام بلدية المحلة اليوم ببطولة كأس مصر
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025
دعاء اليوم 8 رجب .. بـ 4 كلمات يبسط الله عليك ما حظر من رزقك
بخطوات بسيطة.. كيفية استبدال التوكتوك بسيارات كيوت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمر الفيشاوي: أبويا وأمي عمرهم ما حسسونا بالفراق أو إنهم منفصلين

عمر الفيشاوي
عمر الفيشاوي
أحمد إبراهيم

كشف عمر الفيشاوي عن بعض تفاصيل حياته مع والديه الفنانين فاروق الفيشاوي وسمية الألفي مؤكدا أن كل منهما حرصا على عدم التفرقة بينه وبين شقيقه أحمد. 

وقال عمر الفيشاوي فى تصريحات تلفزيونية : أبويا وأمي عمرهم ما حسسونا بالفراق، أو إنهم منفصلين، وكانوا حريصين دايما إننا نتقابل كل يوم جمعة ونعمل يوم أسري، وفضلوا أصدقاء مدى حياتهم، وأمي سمية الألفي كانت دايمًا بتدعمه في أحزانه وفي مرضه، كانت بتحبه جدًا وبتتكلم عنه دايمًا بكل خير.

أحمد الفيشاوي ينعي والدته

وكان نعى الفنان أحمد الفيشاوي، والدته الراحلة سمية الألفي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب الفيشاوي: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول الإ ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتابع: “هتوحشيني يا سمسم هعيش أيام بقيت حياتي زعلان عليكي هتوحشيني إلي اللقاء”.

وفاة سمية الألفى

ورحلت عن عالمنا الفنانة سمية الألفي داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، بعد صراع مع المرض، لتطوي برحيلها صفحة فنية ثرية امتدت لعقود، تركت خلالها بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية.

أجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وقد صرحت أن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.

عمر الفيشاوي أحمد الفيشاوي فاروق الفيشاوي سمية الألفي الفنان أحمد الفيشاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

طقس

طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

الزمالك

تعرف على غيابات الزمالك أمام بلدية المحلة فى كأس مصر

توروب

بينهم وافدان.. رحيل ثلاثى الأهلي بعد الخروج من كأس مصر| خاص

البنوك

بدء إجراءات خفض الفائدة 1% على الخدمات المصرفية بـ 36 بنكا.. غدا

ترشيحاتنا

الدولار

اقتصادي يتوقع استقرار الدولار عند 44-45 جنيهًا.. ويوصي المواطنين بالذهب والعقار في 2026

الدولار

خبير اقتصادي: تحسن سعر الصرف وانخفاض التضخم يحدان من موجات الغلاء

النجاح

خبير تنمية بشرية: النجاح يبدأ بشطب العلاقات المزعجة وتطوير المفيد

بالصور

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

الربو
الربو
الربو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد