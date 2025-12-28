عمر الفيشاوي: أبويا وأمي عمرهم ما حسسونا بالفراق أو إنهم منفصلين

كشف عمر الفيشاوي عن بعض تفاصيل حياته مع والديه الفنانين فاروق الفيشاوي وسمية الألفي مؤكدا أن كل منهما حرصا على عدم التفرقة بينه وبين شقيقه أحمد.

وقال عمر الفيشاوي فى تصريحات تلفزيونية : أبويا وأمي عمرهم ما حسسونا بالفراق، أو إنهم منفصلين، وكانوا حريصين دايما إننا نتقابل كل يوم جمعة ونعمل يوم أسري، وفضلوا أصدقاء مدى حياتهم، وأمي سمية الألفي كانت دايمًا بتدعمه في أحزانه وفي مرضه، كانت بتحبه جدًا وبتتكلم عنه دايمًا بكل خير.

أحمد الفيشاوي ينعي والدته

وكان نعى الفنان أحمد الفيشاوي، والدته الراحلة سمية الألفي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب الفيشاوي: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول الإ ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتابع: “هتوحشيني يا سمسم هعيش أيام بقيت حياتي زعلان عليكي هتوحشيني إلي اللقاء”.

وفاة سمية الألفى

ورحلت عن عالمنا الفنانة سمية الألفي داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، بعد صراع مع المرض، لتطوي برحيلها صفحة فنية ثرية امتدت لعقود، تركت خلالها بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية.

أجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وقد صرحت أن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.