لافروف: مستعدون للعمل مع أمريكا.. وأوربا عقبة السلام ونعارض استقلال تايوان
وصفه بـ«فوق الخيال».. وائل جمعة يتجوّل بالمتحف المصري الكبير ويُشيد بروح لاعبي منتخب مصر|صور
«الملحد» يُشعل الجدل قبل العرض الرسمي.. وإسعاد يونس تتألق في العرض الخاص | شاهد
من أمام الكاتدرائية.. شيماء سيف تتألق في ميلانو وتشارك جمهورها أجمل لحظات الكريسماس|شاهد
عضو اتحاد الكرة: «الشناوي» قائد كبير ويحظى بدعم جميع لاعبي منتخب مصر
اليوم العالمي لمكافحة الأوبئة.. متحف ايمحتب يُنظم محاضرة توعوية بعنوان «دروس الماضي»
بإطلالة جريئة وفستان قصير.. سيرين عبدالنور تتألق بالأحمر احتفالًا بالكريسماس | شاهد
أرخص سيارة تقدمها كيا في السوق السعودي موديل 2026
متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم؟.. في هذه الساعة قبل الفجر
حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»
بين الفن والموضة والأناقة المُطلقة.. ياسمينا العبد تودّع 2025 بطريقتها الخاصة | شاهد
فن وثقافة

«الملحد» يُشعل الجدل قبل العرض الرسمي.. وإسعاد يونس تتألق في العرض الخاص | شاهد

النجمة إسعاد يونس و أحمد حاتم
النجمة إسعاد يونس و أحمد حاتم
أوركيد سامي

شهد العرض الخاص لفيلم «الملحد»، الذي أقيم مساء أمس في إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر، حضور النجمة إسعاد يونس.

وجاء العرض الخاص وسط اهتمام إعلامي ملحوظ، بحضور عدد من صُنّاع العمل والمهتمين بالسينما، في انتظار طرح الفيلم رسميًا بدور العرض خلال الفترة المقبلة.

ويُعد فيلم «الملحد» من الأعمال السينمائية التي أثارت جدلًا قبل عرضها، نظرًا لطبيعة موضوعه، ما زاد من اهتمام الجمهور والمتابعين بالعرض الخاص وردود الفعل الأولية عليه.

قصة وأبطال فيلم «الملحد»
يذكر أن فيلم «الملحد» بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير هذا الانتشار على المجتمع.

إسعاد يونس

