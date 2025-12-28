من أمام الكاتدرائية.. شيماء سيف تتألق في ميلانو وتشارك جمهورها أجمل لحظات الكريسماس|شاهد

شاركت الفنانة شيماء سيف متابعيها وجمهورها لقطات من احتفالها بالكريسماس ورأس السنة، أثناء تواجدها في مدينة ميلانو الإيطالية.

ونشرت شيماء صورًا مع صديقتها أمام كاتدرائية ميلانو وشجرة الكريسماس، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "ليالي ميلانو".

كما شاركت الفنانة شيماء سيف صورًا من كواليس مسلسل "الست موناليزا"، المقرر عرضه في دراما رمضان 2026، وكتبت على إحدى الصور عبر حسابها على "إنستجرام": "دعواتكم".

حرصت شيماء سيف أيضًا على دعم طفلة تعرضت للتنمر، وقالت في منشور عبر خاصية الاستوري: "يا حبيبتي، أنتي قمر وجميلة، ومفيش في حلاوتك. وياريت لو حد يعرفها يقول لها إني نفسي أشوفها وأتصور معاها".

وكان آخر أعمال شيماء سيف مسلسل "اش اش"، الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي.