مفيش في حلاوتك.. شيماء سيف تدعم فتاة تعرضت للتنمر

حرصت الفنانة شيماء سيف علي دعم الطفلة حور، والتي انتشرت قصة تعرضها للتنمر.

وقالت شيماء سيف في منشور عبر خاصية الاستوري: يا حور أنتي قمر وجميلة، ومفيش في حلاوتك وياريت لو حد يعرفها يقولها إني نفسي أشوفها وأتصور معاها.

وكان آخر أعمال شيماء سيف هو مسلسل اش اش، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

أبطال إش إش

مسلسل إش إش من بطولة، مي عمر، ماجد المصري، خالد الصاوي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إدوارد، انتصار، ندى موسى، دينا، طارق النهري، هالة صدقي، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل “إش إش”

تدور الأحداث حول “إش إش”، فتاة جميلة وفقيرة، تجد نفسها مجبرة على دخول عالم الرقص، لكنها تتورط في عالم آل الجريتلي، حيث تكتشف أن حياتها المأساوية ما هي إلا امتداد لأسرار عائلية غامضة.