قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
الحكومة: تيسيرات واسعة في إجراءات التأشيرات والمطارات لدعم حركة السياحة
الصيف راجع تاني.. ارتفاع الحرارة 5 درجات وتحذير من الأيام المقبلة
الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
سخرية وانتقاد.. ناقد رياضي يكشف سر غضب حسام حسن بعد مباراة كاب فيردي
حكم أرباح البنوك وهل تدخل في دائرة الربا؟.. دار الإفتاء تجيب
14 تصريحا ناريا.. حسام حسن يكشف خارطة طريق منتخب مصر
النجم الغاني يلفت الأنظار.. هل يكون سيمينيو بديل صلاح في ليفربول؟
رئيس الوزراء العراقي: لن نكون ساحة لنفوذ أي دولة أو تدخل خارجي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مفيش في حلاوتك.. شيماء سيف تدعم فتاة تعرضت للتنمر

شيماء سيف
شيماء سيف
أحمد البهى

حرصت الفنانة شيماء سيف علي دعم الطفلة حور، والتي انتشرت قصة تعرضها للتنمر. 

وقالت شيماء سيف في منشور عبر خاصية الاستوري: يا حور أنتي قمر وجميلة، ومفيش في حلاوتك وياريت لو حد يعرفها يقولها إني نفسي أشوفها وأتصور معاها. 

وكان آخر أعمال شيماء سيف هو مسلسل اش اش، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي. 

أبطال إش إش

مسلسل إش إش من بطولة، مي عمر، ماجد المصري، خالد الصاوي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إدوارد، انتصار، ندى موسى، دينا، طارق النهري، هالة صدقي، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل “إش إش”

تدور الأحداث حول “إش إش”، فتاة جميلة وفقيرة، تجد نفسها مجبرة على دخول عالم الرقص، لكنها تتورط في عالم آل الجريتلي، حيث تكتشف أن حياتها المأساوية ما هي إلا امتداد لأسرار عائلية غامضة.

الفنانة شيماء سيف شيماء سيف مسلسل اش اش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

دواجن

غرفة الدواجن تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة.. تفاصيل

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

ترشيحاتنا

ارشيفية

أنهى حياته شنقا .. مصرع شاب في قرية الدقهلية

محافظ الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يوجه بدعم الخدمات الصحية بالمناطق الأكثر احتياجًا

جولة محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق البساتين بحي غرب شبين الكوم

بالصور

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

الهاموش
الهاموش
الهاموش

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها
مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها
مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي
الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي
الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

فيديو

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

سهير جودة

سهير جودة تكشف عن هواياتها المفضلة وتوجه نصيحة للشباب | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد