يعرض لأول مرة عالميًا.. كل ما تريد معرفته عن "ضد السينما" قبل عرضه بالقاهرة السينمائي

يُعرض اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر، في إطار عروض الجالا بالدورة 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيلم "ضد السينما" للمخرج علي سعيد، في عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وذلك في تمام الساعة 6:00 مساء على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.



"ضد السينما" هو فيلم وثائقي يمتد لـ118 دقيقة، من إنتاج سعودي، ويُقدم باللغة العربية. يروي العمل الحكاية المثيرة لنشأة وتطور السينما السعودية من الداخل، عبر تتبُّع جيل أطفال الثمانينات الذي أحب السينما رغم غياب صالات العرض حينها، وواجه تحديات بيئة اجتماعية وثقافية كانت تقف ضد هذا الفن. كما يكشف الفيلم ملامح الحياة السينمائية في السعودية قبل عام 1979، مستقصيًا بدايات العروض ومحاولات الإنتاج الأولى، من خلال شهادات روّاد السينما السعودية، في رحلة بحثية امتدت خمس سنوات.

علي سعيد، مخرج وكاتب سعودي، قدّم عددًا من الأعمال التي نالت جوائز دولية، من بينها أفلام "ليمون أخضر"، و"بوصلة"، و"ترياق". كما اختير فيلمه الروائي القصير "رقم هاتف قديم" ليكون فيلم الافتتاح في مهرجان الأفلام السعودية لعام 2022، وحصد جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان البحرين السينمائي الدولي عام 2023، بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم في مهرجان القدس السينمائي الدولي بغزة عام 2022.



عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

