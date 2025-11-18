قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
الحكومة: تيسيرات واسعة في إجراءات التأشيرات والمطارات لدعم حركة السياحة
الصيف راجع تاني.. ارتفاع الحرارة 5 درجات وتحذير من الأيام المقبلة
الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
سخرية وانتقاد.. ناقد رياضي يكشف سر غضب حسام حسن بعد مباراة كاب فيردي
حكم أرباح البنوك وهل تدخل في دائرة الربا؟.. دار الإفتاء تجيب
14 تصريحا ناريا.. حسام حسن يكشف خارطة طريق منتخب مصر
النجم الغاني يلفت الأنظار.. هل يكون سيمينيو بديل صلاح في ليفربول؟
رئيس الوزراء العراقي: لن نكون ساحة لنفوذ أي دولة أو تدخل خارجي
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. تعرف علي ضوابط الإعادة في انتخابات النواب
الأردن يدين تصريحات بن غفير التحريضية ويحمل إسرائيل مسئولية تفجير الأوضاع في الضفة الغربية
فن وثقافة

يعرض لأول مرة عالميًا.. كل ما تريد معرفته عن "ضد السينما" قبل عرضه بالقاهرة السينمائي

أحمد البهى

يُعرض اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر، في إطار عروض الجالا بالدورة 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيلم "ضد السينما" للمخرج علي سعيد، في عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وذلك في تمام الساعة 6:00 مساء على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.


"ضد السينما" هو فيلم وثائقي يمتد لـ118 دقيقة، من إنتاج سعودي، ويُقدم باللغة العربية. يروي العمل الحكاية المثيرة لنشأة وتطور السينما السعودية من الداخل، عبر تتبُّع جيل أطفال الثمانينات الذي أحب السينما رغم غياب صالات العرض حينها، وواجه تحديات بيئة اجتماعية وثقافية كانت تقف ضد هذا الفن. كما يكشف الفيلم ملامح الحياة السينمائية في السعودية قبل عام 1979، مستقصيًا بدايات العروض ومحاولات الإنتاج الأولى، من خلال شهادات روّاد السينما السعودية، في رحلة بحثية امتدت خمس سنوات.
علي سعيد، مخرج وكاتب سعودي، قدّم عددًا من الأعمال التي نالت جوائز دولية، من بينها أفلام "ليمون أخضر"، و"بوصلة"، و"ترياق". كما اختير فيلمه الروائي القصير "رقم هاتف قديم" ليكون فيلم الافتتاح في مهرجان الأفلام السعودية لعام 2022، وحصد جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان البحرين السينمائي الدولي عام 2023، بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم في مهرجان القدس السينمائي الدولي بغزة عام 2022.
 

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
 

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.
 

القاهرة السينمائي الدولي فيلم ضد السينما

