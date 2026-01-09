قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إليمان نداي يتقدم لـ السنغال أمام مالي في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا
جدل مثير في مباراة مالي والسنغال بعد احتكاك داخل منطقة الجزاء ورفض ركلة جزاء
حسام موافي: الموبايل إدمان مثل المخدرات يجب تركه فورا.. فيديو
13 سيارة إطفاء و16 مصابا في حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية| صور
بعد 13 يوما .. الحكومة تزف خبرا سعيد للمصريين| تفاصيل
غليان فى اتحاد الملاكمة.. استقالة 3 بالمسابقات ومؤتمر بالترسانة الاثنين | القصة كاملة
دبابة تصدم مراسل تلفزيون سوريا في حلب على الهواء مباشرة | شاهد
تقارير إعلامية: الجيش السوداني يعلن عمليات واسعة في كردفان ودارفور وسقوط مئات المدنيين
البترول: اكتشاف ​4 آبار بالصحراء الغربية أضافت 4500 برميل بترول و2.6 مليون قدم مكعب غاز يوميا
خالد أبو المكارم: 16% معدل نمو صناعة البلاستيك.. وصادرات القطاع 2.4 مليار دولار
أسوشيتد برس: النفط الفنزويلي يشعل صراعًا بين واشنطن وبكين
أبرزها السنغال ومالي والكاميرون والمغرب.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026 والقنوات الناقلة
تقارير إعلامية: الجيش السوداني يعلن عمليات واسعة في كردفان ودارفور وسقوط مئات المدنيين

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من الخرطوم، إن الجيش السوداني أصدر بيانًا كشف فيه عن أحدث التطورات الميدانية، معلنًا تنفيذ عمليات قتالية واسعة في إقليمي كردفان ودارفور، أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين، إلى جانب استهداف عدد كبير من المركبات القتالية التي تجاوز عددها 240 مركبة، فضلًا عن تدمير مخازن أسلحة كانت موجودة في ولاية جنوب دارفور، وتحديدًا في عاصمتها مدينة نيالا.

أوضح إبراهيم أن مدينة نيالا ما تزال خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، في وقت عادت فيه الطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني لتنفيذ غارات جوية مكثفة على عدد من المواقع في إقليم دارفور، في إطار تصعيد عسكري ملحوظ تشهده المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن أكثر مناطق القتال عنفًا حاليًا تتركز في إقليم كردفان، وبشكل خاص ولاية جنوب كردفان، حيث تدور اشتباكات متقطعة لكنها شديدة في مدينتي كادوقلي والدلنج، اللتين تعيشان أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة حصار مستمر منذ ما يقرب من عامين، ما حال دون خروج أعداد كبيرة من المدنيين.

وأضاف أن هذا الحصار أدى إلى استهداف مباشر للمدنيين داخل هذه المناطق، لافتًا إلى أن جنوب كردفان تُعد من مناطق النفوذ الواسع لحركة عبد العزيز الحلو الحليف لقوات الدعم السريع، وهو ما ساهم في اتساع نطاق العمليات القتالية، ورغم ذلك أكد أن الجيش السوداني تمكن خلال الأيام الماضية من استعادة عدد من البلدات في ولايتي جنوب كردفان وشمال كردفان، في وقت ما زالت فيه المواجهات مستمرة على أكثر من محور.

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

صورة موضوعية

مرور مفاجئ على مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم

هبوط ارضى بطريق مطروح اسكندرية الساحلى

هبوط أرضى بكوبري غرب رأس الحكمة في مطروح| صور

امطار مطروح

أمطار ورياح وتوقف الملاحة .. نوة الفيضة الكبرى تضرب مطروح

بالصور

حيل سريعة وذكية لتنظيف المنزل والمطبخ والحمام بدون مجهود كبير

بكيلو حليب حضري أغلى نوع جبنة يتخطى سعر العبوة 300 جنيه .. الطريقة والاستخدامات

أوقاف الشرقية: استمرار اختبارات مسابقة خطباء المكافأة حتى 4 فبراير

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

