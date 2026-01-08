النصف من النساء.. كيف يختار رئيس الجمهورية النواب المعينين؟

أكد اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن تعيين عدد من أعضاء مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية يتم وفق معايير دستورية وقانونية دقيقة، مشددًا على أن الأمر لا يخضع للأهواء أو المجاملات السياسية.

وأوضح خضر، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن النائب المعيَّن يشترط أن تتوافر فيه ذات الشروط القانونية والدستورية المقررة للمرشح المنتخب، من حيث السن والجنسية والمؤهل الدراسي وسائر الضوابط المنصوص عليها في الدستور والقانون.

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أنه لا يجوز تعيين أي شخص سبق له خوض الانتخابات البرلمانية الأخيرة ولم يحالفه التوفيق، معتبرًا أن هذا القيد يُعد ضمانة دستورية لاحترام إرادة الناخبين وعدم الالتفاف على نتائج العملية الانتخابية.

وأكد خضر أن رئيس الجمهورية يراعي عند اختيار النواب المعينين تمثيل الكوادر الحزبية المختلفة، دون السماح بتشكيل أغلبية حزبية داخل البرلمان، بما يحقق التوازن والتعددية السياسية داخل مجلس النواب.

وأضاف أن قرارات التعيين تراعي دعم التمثيل النسائي، حيث سيتم تخصيص نصف عدد النواب المعينين للسيدات بواقع 14 نائبة، إلى جانب مراعاة التنوع في الخبرات والمؤهلات العلمية، بما يعزز من كفاءة الأداء التشريعي والرقابي للمجلس خلال المرحلة المقبلة.