ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
محمد عبد اللطيف: ولادنا "مش حقل تجارب" والوزراء السابقين حاولوا يغيروا الثانوية العامة
إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس
بعد إعلان توريد 945 كجم ذهب للبنك المركزي.. أين تذهب مصادرات المعدن الأصفر.. صدى البلد يجيب
وزير التعليم: شهادة من جامعة هيروشيما للطلاب الناجحين في اختبار توفاس
ليبيا.. تحطم طائرة تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة في أنقرة
من أنقرة لطرابلس.. انقطاع الاتصال بطائرة وفد عسكري ليبي| تفاصيل
نيوزيلندا أول الدول .. اللجان الفرعية بالخارج تستقبل الناخبين للتصويت بإعادة 19 دائرة ملغاة
وزير التعليم: قواعد تنسيق الثانوية العامة والبكالوريا واحدة وتحديد الأماكن بالجامعات بنظام النسبة المرنة
برلمان

طارق خضر يكشف لـ«صدى البلد» مواعيد حسم الطعون وانطلاق البرلمان الجديد

اللواء الدكتور طارق خضر
حسن رضوان

أكد اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن قرار إبطال نتائج أكثر من 70% من دوائر المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب كان إجراءً ضروريًا لصالح تعزيز الديمقراطية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى شهدت إبطال 19 دائرة ورفع تظلمات أمام المحكمة الإدارية العليا، التي ألغت لاحقًا 30 دائرة بسبب التجاوزات الانتخابية.

وأوضح خضر، في حوار خاص لـ"صدى البلد"، أن الهدف من هذه الإجراءات ليس عدد الطعون، بل طبيعتها ومضمونها، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات شهدت تنظيمًا أفضل، ولم يُقبل سوى طعن بسيط في دائرة طلخا بمحافظة الدقهلية.

وأضاف أن بعض الطعون المتعلقة بصحة عضوية الأعضاء تمت إحالتها إلى محكمة النقض وفقًا للمادة 7 من الدستور، مشددًا على أن تقديم الطعون أمام المحكمة يتطلب رفعها من الطاعنين أو ممثليهم قانونيًا، وهو ما قد يؤدي إلى عدم قبول بعض الطعون لعدم استيفاء الإجراءات.

ووصف خضر مشهد الانتخابات المقبلة بأنه ماراثون برلماني طويل، لكنه في المقابل سيؤدي إلى مجلس نواب أفضل من أي دورة سابقة، لافتًا إلى أن بعض الطعون ستستمر حتى يوم 28 ديسمبر بالنسبة للمرحلة الأولى والثانية، وأن انتهاء جميع الطعون سيكون في 10 يناير، وهو اليوم الذي يُتوقع فيه صدور نتائج النهائية وتشكيل مجلس النواب الجديد بالكامل، قبل انتهاء مدة البرلمان الحالي في 12 يناير.

وأكد خضر أن هذه العملية الانتخابية الطويلة والتنظيم الدقيق للطعون والإعادة سيعزز من نزاهة وفاعلية البرلمان المقبل، ويوفر قاعدة قانونية ودستورية قوية لاستقرار المشهد التشريعي.


 

اللواء الدكتور طارق خضر أكاديمية الشرطة انتخابات مجلس النواب تعزيز الديمقراطية

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

محافظ الغربية

3 ساعات في الشارع.. محافظ الغربية يقود حملة نظافة ورفع إشغالات بشوارع طنطا

جولة مستشفى قنا العام

محافظ قنا يزور المستشفى العام لمتابعة مستوى الخدمات الصحية

محافظ المنيا خلال الجوله

استعدادا للتأمين الصحي الشامل.. محافظ المنيا يتابع الجاهزية الطبية ويشيد بجودة الخدمات

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

