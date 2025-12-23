لا هيمنة ولا أغلبية .. طارق خضر يكشف لـ«صدى البلد» ملامح البرلمان المقبل

أكد اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن مجلس النواب المقبل سيأتي بتشكيل متنوع، يغلب عليه الحضور القوي للمستقلين، مع غياب فكرة الأغلبية البرلمانية الواضحة لصالح تحالفات وائتلافات داخل المجلس.

وأوضح خضر، في حوار خاص لـ"صدي البلد"، أن البرلمان القادم سيضم عددًا كبيرًا من النواب المستقلين، إلى جانب ما لا يقل عن 248 نائبًا فازوا من خلال القوائم الأربعة التي جرى تطبيقها على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه القوائم تضم مزيجًا من الأحزاب والمستقلين.

البرلمان المقبل بلا أغلبية مطلقة

وأشار أستاذ النظم السياسية إلى أنه كان قد توقع قبل انطلاق العملية الانتخابية أن يخوض عدد كبير من المرشحين الانتخابات بصفتهم مستقلين، لافتًا إلى أن بعض الأحزاب تقف خلف دعم عدد من هؤلاء المستقلين من خلال التوجيه السياسي أو الدعاية الانتخابية، رغم خوضهم السباق الانتخابي بصفة فردية.

وأضاف أن نتائج الانتخابات أفرزت نجاح القوائم بشكل كامل، إلى جانب فوز عدد من المستقلين في النظام الفردي، وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى برلمان متعدد التوجهات، تحكمه التفاهمات والائتلافات البرلمانية عند مناقشة القوانين والقضايا المهمة.

واختتم خضر تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا وتحالفات داخل مجلس النواب، باعتبارها الآلية الأساسية لإدارة العمل التشريعي واتخاذ القرارات في ظل هذا التنوع السياسي.