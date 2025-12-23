قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الكهرباء لن تنقطع العام الحالي ولا المقبل
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
منتخب مصر يبدأ استعدادات مواجهة جنوب أفريقيا
ننشر أسماء المكرمين من الوزراء والعلماء باحتفالية عيد العلم الـ20 بجامعة القاهرة
شغل مدربين.. ماذا قال حسام حسن للاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي؟
لا هيمنة ولا أغلبية .. طارق خضر يكشف لـ«صدى البلد» ملامح البرلمان المقبل
برلمان

لا هيمنة ولا أغلبية .. طارق خضر يكشف لـ«صدى البلد» ملامح البرلمان المقبل

اللواء الدكتور طارق خضر
حسن رضوان

أكد اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن مجلس النواب المقبل سيأتي بتشكيل متنوع، يغلب عليه الحضور القوي للمستقلين، مع غياب فكرة الأغلبية البرلمانية الواضحة لصالح تحالفات وائتلافات داخل المجلس.

وأوضح خضر، في حوار خاص لـ"صدي البلد"، أن البرلمان القادم سيضم عددًا كبيرًا من النواب المستقلين، إلى جانب ما لا يقل عن 248 نائبًا فازوا من خلال القوائم الأربعة التي جرى تطبيقها على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه القوائم تضم مزيجًا من الأحزاب والمستقلين.

 البرلمان المقبل بلا أغلبية مطلقة

وأشار أستاذ النظم السياسية إلى أنه كان قد توقع قبل انطلاق العملية الانتخابية أن يخوض عدد كبير من المرشحين الانتخابات بصفتهم مستقلين، لافتًا إلى أن بعض الأحزاب تقف خلف دعم عدد من هؤلاء المستقلين من خلال التوجيه السياسي أو الدعاية الانتخابية، رغم خوضهم السباق الانتخابي بصفة فردية.

وأضاف أن نتائج الانتخابات أفرزت نجاح القوائم بشكل كامل، إلى جانب فوز عدد من المستقلين في النظام الفردي، وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى برلمان متعدد التوجهات، تحكمه التفاهمات والائتلافات البرلمانية عند مناقشة القوانين والقضايا المهمة.

واختتم خضر تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا وتحالفات داخل مجلس النواب، باعتبارها الآلية الأساسية لإدارة العمل التشريعي واتخاذ القرارات في ظل هذا التنوع السياسي.

مجلس النواب اللواء الدكتور طارق خضر أستاذ النظم السياسية الدستور أكاديمية الشرطة

