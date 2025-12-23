قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مجلس النواب.. موعد إجراء انتخابات الإعادة بالدوائر الملغاة

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

انتخابات مجلس النواب 2025 شارفت على النهاية بعد الانتهاء من التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية وإعلان الحصر العددي للدوائر التي أجريت فيها وعددها 55 دائرة موزعة على 13 محافظة وتضم 101 مقعدًا تنافس عليهم 202 مرشحا.

وفي هذا الصدد، نستعرض الجدول الزمني المتبقي في انتخابات مجلس النواب 2025، والذي شارف على الانتهاء ليعلن عن اكتمال العملية الانتخابية واكتمال تشكيل مجلس النواب 2026.

نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية

البداية فيما يخص جولة الإعادة التي أجريت على مدار يومي 17 و 18 ديسمبر الجاري، فمن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات فيها يوم 25 ديسمبر من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها هذا الحق وفقًا للقانون.

موعد إعادة الدوائر الـ19

وبعدما أجريت انتخابات الدوائر الـ 19 والتي سبق إبطالها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، فمن المقرر أن تجرى الإعادة فيها على مدار يومين بالخارج ومثلهما بالداخل.

وتجرى الإعادة على الـ 19 دائرة في الخارج يومي 24 و25 ديسمبر. أما في الداخل فتجرى على مدار يومي 27 و28 ديسمبر. على أن يكون إعلان النتيجة يوم 4 يناير من العام المقبل.

إعادة الدوائر الـ30 الملغاة

أما فيما يخص الدوائر الـ 30 الملغاة قضائيا ـ بحكم المحكمة الإدارية العليا ـ فمن المقرر أن تجرى الإعادة عليها على مدار يومين في الخارج ومثلهما في الداخل.

وتجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير وفي الداخل يومي 3 و4 يناير. على أن يتم الإعلان عن  النتيجة يوم 10 يناير.

في سياق متصل، أظهرت النتائج الإجمالية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بعد إضافة مقاعد الفائزين من الجولة الأولى إلى نتائج جولات الإعادة، ملامح واضحة لخريطة المنافسة البرلمانية، حيث بلغ إجمالي المقاعد المخصصة لهذه المرحلة 141 مقعدًا، تم حسم 40 مقعدًا منها في الجولة الأولى، مقابل 101 مقعد حُسمت عبر جولات الإعادة.

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025 الانتخابات البرلمانية انتخابات النواب

