نتائج إعادة انتخابات النواب المرحلة الثانية بالأرقام .. مستقبل وطن يحافظ على الصدارة.. صعود لافت للمستقلين.. وتماسك الجبهة الوطنية

كشفت القراءة الرقمية لنتائج إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، عقب الحصر العددي النهائي وإضافة نتائج الفائزين من الجولة الأولى، عن خريطة الانتخابات فيها والتي حافظ حزب مستقبل وطن على صدارته بها، مقابل صعود قوي للمستقلين، فيما تعرض حزب حماة الوطن بأكبر نسبة خسائر.

مكاسب وخسائر الأحزاب بإعادة المرحلة الثانية

وأظهرت النتائج أن حزب مستقبل وطن نجح في حسم 34 مقعدًا من أصل 36 مقعدًا في إعادة المرحلة الثانية، ليحقق نسبة فوز تقترب من 95%، مكتفيًا بخسارة مقعدين فقط، وهو ما يعكس استمرار هيمنته على دوائر الإعادة وقدرته التنظيمية العالية في حشد الأصوات.

في المقابل، حصل حزب حماة الوطن على 8 مقاعد فقط من أصل 19 مقعدًا خاضها في الإعادة، بخسارة 11 مقعدًا، وبنسبة فوز بلغت نحو 42%، ليكون الحزب الأكثر خسارة في هذه المرحلة مقارنة بباقي الأحزاب.

وسجل حزب الجبهة الوطنية أداءً متماسكا، بعدما حصد 9 مقاعد من أصل 14 مقعدًا في الإعادة، مقابل خسارة 5 مقاعد، محققة نسبة فوز وصلت إلى 64%، ما يعكس حضورًا متناميًا للحزب في عدد من الدوائر.

أحزاب أخرى تفوز في الفردي

وعلى مستوى الأحزاب الأخرى، نجحت أحزاب التجمع، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، الوفد، والنور في حسم مقعد واحد لكل حزب خلال جولة الإعادة، لينضم بعضها إلى قائمة الأحزاب التي تمكنت من الفوز بمقاعد فردية خارج إطار أحزاب تحالف الفردي، إلى جانب أحزاب العدل، المحافظين، والوفد.

وبإجمالي الحسابات، حصدت الأحزاب السياسية مجتمعة 56 مقعدًا من أصل 101 مقعد في إعادة المرحلة الثانية، بينما تمكن المستقلون من حسم نحو 45 مقعدًا.