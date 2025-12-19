قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
القومي للمرأة: تعزيز الأمان للسيدات لحمايتهن من العنف الإلكتروني
صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني
محمود فايز يرد على هجوم حلمي طولان عن أزمة كأس العرب| ماذا قال؟
عبر بوابة الوظائف.. فرص عمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية .. قدم الآن
الأمتار الأخيرة.. الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الأرصاد تحذر: 5 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم.. وهذه المدينة تسجل "صفر"
كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية
برلمان

نتائج إعادة انتخابات النواب المرحلة الثانية بالأرقام .. مستقبل وطن يحافظ على الصدارة.. صعود لافت للمستقلين.. وتماسك الجبهة الوطنية

عبد الرحمن سرحان

كشفت القراءة الرقمية لنتائج إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، عقب الحصر العددي النهائي وإضافة نتائج الفائزين من الجولة الأولى، عن خريطة الانتخابات فيها والتي حافظ حزب مستقبل وطن على صدارته بها، مقابل صعود قوي للمستقلين، فيما تعرض حزب حماة الوطن بأكبر نسبة خسائر.

مكاسب وخسائر الأحزاب بإعادة المرحلة الثانية

وأظهرت النتائج أن حزب مستقبل وطن نجح في حسم 34 مقعدًا من أصل 36 مقعدًا في إعادة المرحلة الثانية، ليحقق نسبة فوز تقترب من 95%، مكتفيًا بخسارة مقعدين فقط، وهو ما يعكس استمرار هيمنته على دوائر الإعادة وقدرته التنظيمية العالية في حشد الأصوات.

في المقابل، حصل حزب حماة الوطن على 8 مقاعد فقط من أصل 19 مقعدًا خاضها في الإعادة، بخسارة 11 مقعدًا، وبنسبة فوز بلغت نحو 42%، ليكون الحزب الأكثر خسارة في هذه المرحلة مقارنة بباقي الأحزاب.

وسجل حزب الجبهة الوطنية أداءً متماسكا، بعدما حصد 9 مقاعد من أصل 14 مقعدًا في الإعادة، مقابل خسارة 5 مقاعد، محققة نسبة فوز وصلت إلى 64%، ما يعكس حضورًا متناميًا للحزب في عدد من الدوائر.

أحزاب أخرى تفوز في الفردي

وعلى مستوى الأحزاب الأخرى، نجحت أحزاب التجمع، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، الوفد، والنور في حسم مقعد واحد لكل حزب خلال جولة الإعادة، لينضم بعضها إلى قائمة الأحزاب التي تمكنت من الفوز بمقاعد فردية خارج إطار أحزاب تحالف الفردي، إلى جانب أحزاب العدل، المحافظين، والوفد.

وبإجمالي الحسابات، حصدت الأحزاب السياسية مجتمعة 56 مقعدًا من أصل 101 مقعد في إعادة المرحلة الثانية، بينما تمكن المستقلون من حسم نحو 45 مقعدًا.

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025

