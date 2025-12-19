قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسوأ لقطة.. مشاهد أثارت الجدل في نهائي كأس العرب| ماذا حدث؟
خبير استراتيجي: زيارة البرهان للقاهرة نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة السودانية
إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
القومي للمرأة: تعزيز الأمان للسيدات لحمايتهن من العنف الإلكتروني
صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني
محمود فايز يرد على هجوم حلمي طولان عن أزمة كأس العرب| ماذا قال؟
عبر بوابة الوظائف.. فرص عمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية .. قدم الآن
الأمتار الأخيرة.. الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات النسخة الثانية من مهرجان «16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة»، الذي تنظمه مجلة What Women Want، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف، وذلك بحضور أمل توفيق، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وإيف ساسينراث، ممثل مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وإريك هوسم، سفير النرويج لدى مصر، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات الدولية والمحلية المعنية بقضايا المرأة.

وأكدت أمل توفيق، خلال مشاركتها، أن المجلس القومي للمرأة يعمل منذ إنشائه على دعم تمكين النساء وحمايتهن من مختلف أشكال العنف، مشيرة إلى التعاون المستمر مع شركاء التنمية لدعم تمكين المرأة، كما استعرضت جهود المجلس التوعوية لتعزيز الأمان في الفضاء الإلكتروني للسيدات، بما يتيح لهن إنشاء وإدارة مشروعاتهن الخاصة دون التعرض للعنف الإلكتروني، ويسهم في دعم مشاركتهن الفاعلة في المجتمع.

وتضمنت فعاليات المهرجان عددًا من العروض الفنية التي قدمتها مؤسسة «بناتي»، إلى جانب معارض فنية متنوعة، من بينها معرض «مساحات آمنة للنساء والفتيات»، الذي يعرض القضايا المجتمعية التي تواجه السيدات والفتيات بأسلوب فني معبر، حيث جرى التعريف بدور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في تقديم الدعم النفسي والقانوني للنساء المعنفات من خلال الخط الساخن 15115. كما شملت الفعاليات معرض «أبطال صغار»، الذي أُقيم بالتعاون مع اليونيسيف، لتسليط الضوء على دور الفن في علاج الأطفال المعنفين.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 22 ديسمبر الجاري، متضمنة مجموعة من الورش العملية، والمعارض الفنية، والعروض المسرحية، إلى جانب الأفلام الوثائقية.

