انتخابات مجلس النواب.. الحصر العددي لدائرة طوخ وقها في جولة الإعادة

أعلنت اللجنة العامة، بالدائرة الثانية، ومقرها مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد انتهاء أعمال الحصر من اللجان الفرعية المنتشرة بالدائرة.



وكشفت اللجنة أنه بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية بالدائرة 442622 ناخبا، فيما بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان الفرعية 93171 ناخبا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 6348 صوتا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان الفرعية 86823 صوتا.

وحصل كل مرشح وفقا لترتيب بطاقة التصويت علي النحو التالي:

- مصطفي بيومي محمد النفيلي: 66597 صوتا

- هشام محمد الزهيري: 20412 صوتا

- ياسر منصور قدح: 44643 صوتا

- يسري أحمد محمود: 41994 صوتا

وتقوم اللجان العامة بإعلان العدد الحصرى للأصوات كل لجنة عامة على أن تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للأصوات التى تم فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.