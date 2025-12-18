قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
تسديدة عابرة للقارات.. المغرب يتقدم بهدف أمام الأردن بنهائي كأس العرب
محافظات

فرق من صحة القليوبية تنتشر أمام لجان الانتخابات لتقديم الخدمات الصحية بالمجان

قافلة طبية
قافلة طبية
إبراهيم الهواري

نشرت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، فرق صحية أمام اللجان الفرعية بجولة الإعادة بـانتخابات مجلس النواب بالقليوبية ، والمنتشرة بجميع نطاقات المحافظة لتقديم الخدمات الصحية للناخبين أمام اللجان، من خلال فحص السكر وقياس الضغط وغيرها من الخدمات الصحية المتنوعة بالمجان.
من ناحية أخرى ​تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وذلك من خلال غرفة عمليات الشبكات الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة.
​واطمأن المحافظ من رؤساء المدن على فتح جميع اللجان في موعدها المحدد، مؤكداً انتظام التصويت في 397 لجنة فرعية موزعة على 5 دوائر انتخابية. ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المقار الانتخابية، وتوفير المظلات ومقاعد الانتظار للتيسير على المواطنين، خاصة كبار السن.

​وفي سياق متصل، أصدر المحافظ تنبيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر حتى غلق صناديق الاقتراع، مع التنبيه على توفير مصادر طاقة بديلة داخل اللجان تحسباً لأي طارئ، ورفع درجة التأهب بقطاعات المرافق (المياه، الكهرباء، والصرف الصحي) لضمان عدم تأثر سير العملية الانتخابية بأي أعطال فنية، موجهاً بضرورة الحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

​وأكد عطية أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لترصد أي معوقات والتعامل معها فوراً، مشيداً بالانضباط والهدوء الذي تشهده اللجان، داعياً المواطنين المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم عبر صناديق الاقتراع.

القليوبية محافظة القليوبية صحة القليوبية مديرية الصحة والسكان بالقليوبية محافظ القليوبية

مشروب رخيص يحمي من السرطان وأمراض اللثة والأسنان ويعالج الاحتقان

امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان

فوائد شرب حمص الشام في الشتاء.. مشروب شعبي وصحي

فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

