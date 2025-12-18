فرق من صحة القليوبية تنتشر أمام لجان الانتخابات لتقديم الخدمات الصحية بالمجان

نشرت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، فرق صحية أمام اللجان الفرعية بجولة الإعادة بـانتخابات مجلس النواب بالقليوبية ، والمنتشرة بجميع نطاقات المحافظة لتقديم الخدمات الصحية للناخبين أمام اللجان، من خلال فحص السكر وقياس الضغط وغيرها من الخدمات الصحية المتنوعة بالمجان.

من ناحية أخرى ​تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وذلك من خلال غرفة عمليات الشبكات الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة.

​واطمأن المحافظ من رؤساء المدن على فتح جميع اللجان في موعدها المحدد، مؤكداً انتظام التصويت في 397 لجنة فرعية موزعة على 5 دوائر انتخابية. ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المقار الانتخابية، وتوفير المظلات ومقاعد الانتظار للتيسير على المواطنين، خاصة كبار السن.

​وفي سياق متصل، أصدر المحافظ تنبيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر حتى غلق صناديق الاقتراع، مع التنبيه على توفير مصادر طاقة بديلة داخل اللجان تحسباً لأي طارئ، ورفع درجة التأهب بقطاعات المرافق (المياه، الكهرباء، والصرف الصحي) لضمان عدم تأثر سير العملية الانتخابية بأي أعطال فنية، موجهاً بضرورة الحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

​وأكد عطية أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لترصد أي معوقات والتعامل معها فوراً، مشيداً بالانضباط والهدوء الذي تشهده اللجان، داعياً المواطنين المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم عبر صناديق الاقتراع.