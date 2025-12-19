ننشر الحصر العددي لانتخابات الدائرة الأولى ومقرها بنها بالقليوبية

أعلنت اللجنة العامة، بالدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية، وذلك بعد انتهاء أعمال الحصر من اللجان الفرعية المنتشرة بالدائرة.



وكشفت اللجنة أنه بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية بالدائرة 647705 ناخبين، فيما بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان الفرعية 77847 ناخبا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 4232 صوتا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان الفرعية 73615 صوتا.

حصل كل مرشح وفقا لترتيب بطاقة التصويت على النحو التالى:

- حازم عبد الرازق حمد عايش على 31614 صوتا

- هاني أحمد شحاته أبو العينين 42001 صوتا.

وتقوم اللجان العامة بإعلان العدد الحصرى للأصوات، كل لجنة عامة على أن تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للاصوات التى تم فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.