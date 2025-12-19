انتخابات مجلس النواب.. الحصر العددي بدائرة قليوب والقناطر الخيرية

أعلنت اللجنة العامة، بالدائرة الرابعة، ومقرها مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالقليوبية، وذلك بعد انتهاء أعمال الحصر من اللجان الفرعية المنتشرة بالدائرة.



وكشفت اللجنة أنه بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية بالدائرة 685519 ناخبا، فيما بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان الفرعية 111984 ناخبا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 9053 صوتا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان الفرعية 102931 صوتا.

وحصل كل مرشح وفقا لترتيب بطاقة التصويت علي النحو التالي:

- كريم عزت مستقبل وطن 74347 صوتا

- محمود مرسي حماة الوطن 68657 صوتا

- محمد عاطف الجبهة الوطنية 36696 صوتا

- سمير البيومي مستقل 65215 صوتا

- درويش أبو عيشة مستقل 33996 صوتا

- أحمد نوار مستقل 29882 صوتا

وتقوم اللجان العامة بإعلان العدد الحصرى للأصوات كل لجنة عامة على أن تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للاصوات التى تم فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.