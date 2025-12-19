حي جنوب الغردقة يرفع مخلفات البناء وينفذ أعمال نظافة بطريق الروضة

نفّذ حي جنوب الغردقة، حملة مكثفة لنظافة طريق الروضة ورفع المخلفات من جانبي الطريق، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال النظافة داخل مدينة الغردقة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة.

وجاءت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، حيث قام قسم البيئة بالحي، بالتعاون مع شركة «هيبكا»، بتنفيذ أعمال نظافة شاملة للطريق، ورفع كميات كبيرة من مخلفات البناء الصلبة «الرتش» التي يقوم بعض سائقي سيارات النقل المخالفين بإلقائها على جانبي الطريق.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة أن الحملة أسفرت عن إعادة فتح الطريق بشكل آمن أمام حركة المواطنين والمارة، بما يضمن سلامتهم ويُسهم في تحسين المظهر العام للمنطقة.

وشدد اللواء أحمد جبر على مسؤولي الحي بضرورة تكثيف الرقابة وتنفيذ كمائن مفاجئة على الطرق الرئيسية التي تشهد إلقاء مخلفات بصورة غير قانونية، مؤكدًا أنه سيتم مصادرة أي سيارة نقل يتم ضبطها أثناء إلقاء مخلفات المباني خارج الأماكن المخصصة لذلك «المقلب العمومي» لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب توقيع غرامة مالية على السائق المخالف.

وفي السياق ذاته، دعا رئيس الحي المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بإلقاء المخلفات داخل الكتل السكنية أو على الطرق العامة، من خلال إرسال صور المخالفة وأرقام السيارات عبر الصفحة الرسمية لحي جنوب الغردقة، دعمًا لجهود الحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري للمدينة.