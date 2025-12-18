انطلاق حملة «مجتمعنا مسئوليتنا» لدعم منطقة «مبارك »5 بالغردقة

انطلقت بمدينة الغردقة فعاليات حملة «مجتمعنا مسؤوليتنا» لدعم منطقة مبارك 5، في إطار المبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات خلال شهر ديسمبر الجاري، بهدف تعزيز دور العمل المجتمعي والتطوعي، وترسيخ قيم التعاون والتكافل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من الجهات التنفيذية والمجتمعية والشبابية، وبحضور قيادات محلية، في مشهد عكس روح المسؤولية المجتمعية وأهمية التنسيق المشترك بين مختلف الأطراف لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام داخل المجتمع.

وتضمنت فعاليات الحملة تنفيذ أعمال تنظيف وتجميل بعدد من المناطق داخل منطقة مبارك 5، إلى جانب إطلاق حملة توعوية تستهدف رفع الوعي الصحي والبيئي لدى المواطنين، فضلًا عن تنظيم قافلة طبية لتقديم خدمات صحية مجانية للأهالي، وتوزيع أكياس صديقة للبيئة ضمن جهود الحد من استخدام البلاستيك الضار.

كما شملت المبادرة إجراء تحاليل لعينات من مياه الشرب المأخوذة من عدد من المنازل، للاطمئنان على جودة المياه المقدمة للمواطنين، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، في إطار الحرص على حماية الصحة العامة.

وجاءت الحملة بتنظيم من مجمع إعلام البحر الأحمر، وبمشاركة عدد كبير من الجهات، من بينها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديريات الصحة والتضامن الاجتماعي، وإدارة البيئة، والزراعة، وحي جنوب الغردقة، وشركة «هيبكا»، والمجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، وجمعية شباب الغردقة الحر، ونادي الغردقة الرياضي، وبيت المتطوعين، ومدارس الغردقة الصناعية بنات، ومدارس «فيوتشر»، إلى جانب عدد من الكيانات المجتمعية.

وأكد المشاركون أن حملة «مجتمعنا مسؤوليتنا» تمثل نموذجًا للعمل الجماعي القائم على التعاون والتكاتف، وتسهم في تحويل المبادرات التطوعية إلى إنجازات ملموسة، تدعم جهود التنمية المجتمعية وتعزز قيم الانتماء والمسؤولية داخل المجتمع المحلي.