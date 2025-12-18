حملات تفتيش على المخابز لمتابعة وزن الرغيف وحصص الدقيق بالغردقة

أ ش أ

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة ياسر حماية رئيس المدينة حملة تفتيشية المخابز بمدينة الغردقة شملت ( 7 ) مخابز، وذلك للتأكد من وزن الرغيف المنتج ومدى مطابقته للمواصفات ومراجعة حصص الدقيق المقررة بكل مخبز والنظافة العامة وتوافر اشتراطات الأمن الصناعي.



وقال بيان اليوم لمجلس مدينة الغردقة ان الحملة جاءت بالتنسيق مع ادارات الصحة والتموين والبيئية ورئاسة حي شمال الغردقة وادارة تراخيص المحال وإدارة السلامة والصحة المهنية.



وأسفرت اللجنة عن عمل (7) إنذارات لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والسلامة والصحة المهنية والبيئية وتحرير محضرين لعدم وجود شهادات صحية ومحضرين نظافة كما قامت اللجنة بالتنبيه على تلافي الملاحظات، مؤكدة على اعادة المرور بصفة دورية لمتابعة سير العمل بالمخابز.



وأكد رئيس المدينة ياسر حماية على استمرار الحملات التفتيشية للمرور على المخابز بصفة دورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك تنفيذا لتوجيهات عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة تكثيف أعمال اللجان التفتيشية على المخابز للتأكد من وزن الرغيف المنتج ومراجعة حصص الدقيق المقررة بكل مخبز.

