خيوط درامية غير مكتملة.. هل يعود مسلسل إيميلي في باريس بجزء سادس؟

أثارت نهاية الموسم الخامس من مسلسل «إميلي في باريس» جدلا واسعا بين جمهور العمل، بسبب العديد من الخيوط الدرامية غير المكتملة التي تركها الموسم، والتي توحي باحتمالية تقديم موسم سادس.

انتهى الموسم بخطوات عاطفية ومهنية غير محسومة، أبرزها العلاقة المعقدة بين إميلي كوبر (التي تجسدها ليلي كولينز) وغابرييل (لوكاس برافو)، ورحيل مارسيلو موراتوري عن حياتها بعد فترة من الدعم والتفاهم، إضافة إلى تعقيدات المثلث العاطفي الذي تعيشه ميندي (آشلي بارك)، وهو ما جعل المشاهدين في حالة ترقب لمعرفة مسار الأحداث في المستقبل.



وعلى الرغم من عدم صدور إعلان رسمي عن الموسم السادس من قبل نتفليكس، فقد ألمح الرئيس التنفيذي للمنصة تيد ساراندوس خلال مكالمة أرباح الشركة للربع الثالث من عام 2025، إلى استمرار عدد من أشهر أعمالها في عام 2026، بما في ذلك مسلسل «إميلي في باريس»، وذكر ساراندوس: "أردت أن أقدم لكم لمحة عن عام 2026، نحن متحمسون للغاية لبعض الأعمال القادمة في العام المقبل، مثل عودة بعض من أكبر وأشهر برامجنا مثل بريدجرتون، وبيف، وإميلي في باريس، وون بيس، وأوتر بانكس، وفيرجن ريفر، وذا جنتلمن، وأفاتار: ذا لاست إير بندر، ورانينج بوينت، وجيني وجورجيا، ولوبين، وكلها ستعود بمواسم جديدة في عام 2026."

على الرغم من أن هذا التصريح لا يمثل تجديدا رسميا للمسلسل، إلا أنه يعتبر إشارة قوية إلى أن مغامرات إميلي في باريس قد تستمر، خاصة وأن نتفليكس عادةً ما تمدد مسلسلاتها الناجحة لمواسم متعددة، وبالنظر إلى الأحداث المشوقة والمعقدة في الموسم الخامس، يبدو التجديد شبه مؤكد.



مصير مارسيلو وميراث الحب



يعد مصير مارسيلو موراتوري (يوجينيو فرانشيسكيني) أحد أبرز التساؤلات بعد الموسم الخامس، فقد بدا مارسيلو شريكا مثاليا لإميلي خلال فترة إقامتهما في روما، حيث كان داعما لها وشكل نقيضا كاملا لماضيها المضطرب مع غابرييل.

ومع ذلك، انتهت علاقتهما بانفصال إيميلي بعد أن أدركت أنها لا تزال مرتبطة بباريس وتفضّل مواصلة حياتها المهنية هناك.



مع عودة مارسيلو إلى العمل في عائلته بمدينة سوليتانو، وعودة إميلي إلى باريس، يبقى مستقبل علاقتهما مفتوحا، وقد يكون من الممكن عودته في الموسم السادس إذا تطلبت الأحداث ذلك، أو إذا ظهرت فرصة لإعادة التواصل بينهما، ما يجعل مصيره غير محسوم لكنه ليس مستحيلا.

التعقيدات العاطفية بين ميندي وألفي ونيكو



على صعيد العلاقات الأخرى، شهد الموسم الخامس خطوبة ميندي (آشلي بارك) لنيكو في البندقية، بعد فترة قصيرة من علاقتها بعلاقة مع ألفي (لوسيان لافيسكونت)، الذي أشار إلى أنها ترتكب "خطأ فادحا"، مما يضيف بعدا من التعقيد للعلاقات العاطفية ويترك الباب مفتوحا لمزيد من الدراما في الموسم السادس.



العودة إلى باريس والتحديات المهنية



أما من الناحية المهنية، فقد أظهرت الأحداث أن وكالة «أجانس غراتو» تواجه أزمة مالية تهدد مستقبلها، فقد كشفت سيلفي (فيليبين ليروي بوليو) أن الوكالة على وشك الإفلاس، ومع ذلك تدخلت الأميرة جين كشريكة جديدة في رأس المال، لتصبح الرئيسة المشاركة للوكالة، ما قد يخلق صراعات ومواقف كوميدية ودرامية جديدة في الموسم القادم.



غابرييل والبوابة المفتوحة للمستقبل



لم تغب شخصية غابرييل عن الأحداث أيضا، فقد واصل التواصل مع إميلي بعد انفصالها عن مارسيلو، وأرسل لها بطاقة بريدية يدعوها فيها لزيارة اليونان، ما يفتح الباب أمام عودة محتملة لعلاقتهما في الموسم السادس، وتبقى هذه النهاية مفتوحة، حيث اختارت إميلي باريس ومسيرتها المهنية، دون الارتباط بأي طرف، ما يمثل تحولا مهما لشخصيتها بعد خمسة مواسم.

توقعات الموسم السادس



يبقى مسلسل "إميلي في باريس" أمامه العديد من القصص لاستكشافها، سواء على صعيد العلاقات العاطفية المعقدة أو التحديات المهنية داخل الوكالة أو المغامرات الباريسية التي تستمر في جذب الجمهور، وبينما يترقب المتابعون الإعلان الرسمي من نتفليكس، تبدو فرص تجديد المسلسل لموسم سادس كبيرة، خصوصا مع استمرار وجود عناصر الدراما الرومانسية، والتحديات المهنية، والشخصيات المحبوبة التي جعلت من المسلسل تجربة مميزة لمتابعينه.