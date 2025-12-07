صفقة بمليارات الدولارات تهز عالم البث.. نتفليكس تستحوذ على وارنر براذرز

في واحدة من أكبر الصفقات التي شهدها عالم البث المباشر، أعلنت شركة نتفليكس Netflix، يوم الجمعة عن استحواذها على شركة وارنر براذرز Warner Bros، بقيمة 82.7 مليار دولار أمريكي.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، تشمل هذه الصفقة كل من خدمة "HBO Max" واستوديو "HBO"، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات الاندماج في تاريخ هوليوود.

من خلال هذه الخطوة، لا تقتصر نتفليكس على تعزيز مكانتها كأحد الشركات الرائدة في هذا المجال، بل تقوم أيضا بتوسيع مكتبة محتواها بشكل كبير، حيث ستتمكن من الوصول إلى امتيازات معروفة مثل "دي سي كومكس"، "صراع العروش" و"هاري بوتر".

ورغم أن نتفليكس أعلنت عن تجاوز عدد مشتركيها المدفوعين 300 مليون مشترك في يناير، إلا أن "HBO Max" مجتمعا مع "Discovery+" يحقق حوالي 128 مليون مشترك.

من جهة أخرى، يلاحظ أن حجم العرض المقدم من نتفليكس يلفت الأنظار، حيث استثمرت الشركة العملاقة في مجال البث 72 مليار دولار، وهو مبلغ يتجاوز التقييم السوقي الكامل لوارنر براذرز الذي بلغ 60 مليار دولار.

ومع ذلك، فإن هذا الاندماج ليس خاليا من التحديات، فقد يواجه تدقيقا من السلطات المعنية بمكافحة الاحتكار، ففي نوفمبر الماضي، أعرب كل من السيناتور إليزابيث وارن، وبرني ساندرز، وريتشارد بلومنتال عن قلقهم بشأن الصفقة المحتملة، وأرسلوا رسالة إلى قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية، مشيرين إلى أن أي اتفاق قد ينظر إليه "تحت سحابة من المحاباة السياسية والفساد".

كما يعبر العديد من اللاعبين في الصناعة عن آرائهم بهذا الشأن، وبحسب مجلة "Variety"، أفادت تقارير بأن مجموعة مجهولة أرسلت رسالة إلى الكونجرس تدعوهم إلى معارضة عرض نتفليكس علنا.

وكانت شركة "وارنر براذرز ديسكفري" قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن طرح نفسها للبيع بعد تعرضها لضغوط مالية نتيجة الديون ونمو ضعيف في قطاع البث، وقد جذب ذلك اهتمام العديد من المشترين، مع تصدر "باراماونت" القائمة كأبرز المنافسين.

من المتوقع أن يتم إتمام الصفقة في الربع الثالث من عام 2026، بعد أن تنفذ "وارنر براذرز ديسكفري" خطتها لفصل أعمالها عن "ديسكفري جلوبال"، والتي تشمل مجموعتها من شبكات التلفزيون المدفوع، مثل "TNT" و"CNN".

وتتوقع الشركات أن يتم إتمام الصفقة، التي ستتم عن طريق مزيج من النقد والأسهم، في غضون 12 إلى 18 شهرا.