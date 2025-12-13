سعر الدولار اليوم السبت 13-12-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفقًا لآخر تحديث معلن بالقطاع المصرفي الخميس الماضي.



سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك المصرية:



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

47.5 جنيه للشراء.

47.62 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

47.52 جنيه للشراء.

47.62 جنيه للبيع.



47.55 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر:

47.55 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك القاهرة

47.45 جنيه للشراء.

47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

47.55 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

47.59 جنيه للشراء.

47.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك البركة

47.55 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول

47.53 جنيه للشراء.

47.63 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

47.55 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.