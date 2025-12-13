الزمالك يستأنف التدريبات استعدادًا لحرس الحدود ويؤجل مواجهة بلدية المحلة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت، على ملعب النادي، في إطار التحضيرات الجادة لمواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها يوم 20 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويأتي ذلك بعد فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، بهدف استعادة الجاهزية البدنية والذهنية قبل استئناف المشوار في البطولة.





راحة لمدة 3 أيام بقرار فني

كان أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام، عقب التعادل المثير أمام كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر. وفضّل الجهاز الفني إراحة اللاعبين لتخفيف الضغط البدني، خاصة بعد الأداء القوي والمجهود الكبير المبذول في المباراة.

التركيز على مواجهة حرس الحدود

يدخل الزمالك مرحلة الإعداد لمباراة حرس الحدود وسط تركيز كبير من الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في اللقاء السابق، والعمل على رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، مع التأكيد على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقف الفريق في جدول ترتيب المجموعة.

طلب رسمي لتأجيل مباراة بلدية المحلة

وفي سياق متصل، كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن إدارة الكرة أرسلت خطابًا عاجلًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية، تطلب فيه تأجيل مباراة الفريق أمام بلدية المحلة، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي كان مقررًا لها يوم 27 ديسمبر الجاري، في تمام الثانية والنصف عصرًا على استاد المقاولون العرب.





موافقة اتحاد الكرة وتحديد موعد جديد

وأوضح مدير الكرة، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أن الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على طلب الزمالك، وأخطر النادي رسميًا بإقامة المباراة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد 28 ديسمبر الجاري، على استاد المقاولون العرب، وذلك نظرًا لارتباط الزمالك بخوض مباراة سموحة يوم 25 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر



