عودة محمد صلاح.. ليفربول يستدرج برايتون في الدوري الإنجليزي

يستعد ليفربول لمواجهة قوية أمام برايتون مساء اليوم، السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في مباراة يسعى خلالها "الريدز" إلى العودة للانتصارات بعد سلسلة من النتائج المخيبة محلياً، رغم الفوز الأوروبي الأخير على إنتر ميلان.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.

في المقابل، يدخل برايتون اللقاء بطموحات كبيرة، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 23 نقطة ويأمل في خطف فوز ثمين يقربه من مراكز المقدمة، ما يجعل المواجهة أكثر تعقيدًا على أصحاب الأرض.

وتقام المباراة مساء السبت في تمام الخامسة بتوقيت مصر على ملعب أنفيلد التاريخي.

محمد صلاح يعود لقائمة الريدز

عاد النجم المصري محمد صلاح إلى حسابات الجهاز الفني لنادي ليفربول، بعد تطورات إيجابية أنهت الخلاف الذي نشب مؤخرًا بينه وبين المدير الفني الهولندي آرني سلوت، وذلك قبل مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن صلاح، البالغ من العمر 33 عامًا، تواجد في قائمة الفريق للمباراة المقبلة، عقب جلسة حاسمة جمعته بالمدرب داخل مقر النادي، شهدت تقاربًا في وجهات النظر وهدوءًا في الأجواء التي توترت خلال الفترة الماضية.

وكانت علاقة الطرفين قد شهدت توترًا ملحوظًا بعد استبعاد قائد منتخب مصر من التشكيل الأساسي خلال ثلاث مباريات متتالية في الدوري، في ظل النتائج المتذبذبة التي يعاني منها حامل اللقب مع بداية الموسم.

وتصاعدت الأزمة عقب مباراة ليدز يونايتد، التي انتهت بالتعادل 3-3، بعدما لم يحصل صلاح على فرصة المشاركة، ليخرج بعدها بتصريحات قوية انتقد خلالها طريقة التعامل معه، وهو ما ترتب عليه غيابه عن قائمة الفريق في مواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز"، أسهمت الوساطة التي قادها بعض المقربين داخل النادي، من بينهم زميله السابق جوردان هندرسون، في تهيئة الأجواء لعقد اجتماع مباشر بين اللاعب والمدرب، انتهى بإعادة الثقة وفتح صفحة جديدة داخل صفوف "الريدز"، تمهيدًا لعودة صلاح إلى المنافسة مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.