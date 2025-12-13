أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

شهدت الساعات الماضية إعلان عدد من نجوم الوسط الفني دخولهم القفص الذهبي، وسط حالة من البهجة وتفاعل كبير من الجمهور.

ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي أبرز حفلات الزفاف وأفراح الوسط الفني التي أقيمت خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

حرص عدد كبير من النجوم على الاحتفال مع الفنان محمد هنيدي بزفاف ابنته والذى يقام فى أحد الفنادق الكبرى.

وقام هنيدي باحتضان ابنته فى حفل الزفاف.

وظهرت ابنة محمد هنيدي ترقص مع زوجها وسط حالة من الفرحة والبهجة لدي الجميع.

وحرص على حضور حفل زفاف ابنة الفنان محمد هنيدي كل من محمد ثروت وصبري فواز وخالد زكي ونيرمين الفقي وأحمد السقا والمؤلف يوسف معاطي وأحمد رزق وأحمد آدم.

في أخر نوفمبر الماضي، احتفل النجم محمد هنيدي مساء اليوم بعقد قران ابنته، في حفل عائلي اقتصر على أفراد الأسرة وعدد من الأصدقاء المقربين، وسط أجواء مفعمة بالبهجة والدفء، حرص خلالها هنيدي على الحفاظ على خصوصية المناسبة وجعلها بعيدة عن الأضواء.

وشهد الحفل لحظات مميزة جمعت الفنان محمد هنيدي بأفراد عائلته وأصدقائه، الذين حضروا لتهنئته ومشاركته هذه المناسبة السعيدة. والتقط الحضور صورًا عائلية دافئة جسدت روح الود والمحبة التي غلفت الاحتفال.

ورغم بساطة الحفل، سادته حالة من السعادة، حيث ظهر هنيدي بابتسامته المعتادة وهو يحتفي بابنته في هذه اللحظة الخاصة من حياته.

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

احتفل الفنان السوري أركان فؤاد وزوجته المطربة الكبيرة نادية مصطفي بزفاف كريمتهما "همسة" على "أحمد علاء الدين" بحضور عدد كبير من نجوم الأغنية والمشاهير.

أقيم الإحتفال داخل قصر محمد علي بالمنيل وتألقت العروس ووالدتها الفنانة الكبيرة نادية مصطفى كالأميرات بفستانين من تصميم هاني البحيري.

قام بعقد القران الشيخ د.خالد الجندي وكان ضمن الحضور من نجوم الأغنية علي الحجار وحرمه ، مصطفى قمر، حلمي عبد الباقي وحرمه ، المنتج أحمد أيوب ،المطرب السوري سهيل يزبك والفنانة ليلي عزب العرب والإعلامية سهير جودة ولوسي.

شارك في إحياء حفل الزفاف المطرب الكبير علي الحجار والنجم مصطفى قمر والمطرب الشعبي محمود الليثي.

زفاف دارين حداد

احتفلت الفنانة دارين حداد، بحفل زفافها على شاب خارج الوسط الفني ، حيث فاجئت جمهورها بالحفل الذى شهد حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

وقد كشفت الفنانة التونسية دارين حداد وجه زوجها لأول مرة، بعد مرور أسبوعين على عقد قرانهما.

وشاركت دارين حداد جمهورها و متابعيها عبر حسابها على موقع فيس بوك صورة جديدة جمعتها بزوجها ظهر فيها نصف وجهه، بعد أن كانت قد نشرت في وقت سابق صوراً له من الخلف.

أعلنت الفنانة دارين حداد، عن زواجها من شاب خارج الوسط الفني.