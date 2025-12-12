بث مباشر .. أحمد العوضي يوزع جوائز بـ 300 ألف جنيه في عيد ميلاده

نشر الفنان أحمد العوضي، مقطع فيديو مباشر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة 12 ديسمبر.

وأعلن أحمد العوضي، خلال مقطع الفيديو عن 30 فائز في مسابقة أطلقها عن مسلسله الجديد علي كلاي، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل.

وأعطى أحمد العوضي لكل فائز 10 آلاف جنيه، قيمة الجائزة لإجمالي 30 فائز، ليكون إجمالي الجوائز التي أعطاها خلال اللايف 300 ألف جنيه مصري.

الجوائز التي أعطاها أحمد العوضي، جائت بالتزامن مع عيد ميلاده الذي يوافق اليوم الجمعة 12 ديسمبر.

مسلسل علي كلاي

ويظهر أحمد العوضي بالمسلسل بشخصية ملاكم يخوض العديد من المعارك ويعيش قصة حب رومانسية طوال أحداث العمل الدرامية.

مسلسل "علي كلاي" يخوض بطولته أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، سينتيا خليفة، انتصار، الشحات مبروك، ريم سامي، محمد ثروت، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

أعمال أحمد العوضي

من جهة أخرى، يواصل أحمد العوضي، تصوير مشاهد فيلمه الجديد شمشون ودليلة، الذي تشارك في بطولته الفنانة مي عمر.

وكان أوضح المنتج أحمد السبكي في بيان رسمي أن الفيلم يُعد إنتاجًا مشتركًا بينه وبين المنتج كريم السبكي، مشيرًا إلى أن مي عمر تقدم شخصية «دليلة»، بينما يجسد أحمد العوضي شخصية «شمشون»، في عمل يجمع بين الأكشن والإثارة والكوميديا.

"شمشون و دليلة" من بطوله أحمد العوضي ومي عمر و تأليف محمود حمدان وانتاج احمد السبكي وكريم السبكي وإخراج رؤوف السيد وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل خلال هذه الفترة للاستقرار علي موعد التصوير النهائي.