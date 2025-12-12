قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهاجم زد يكذب جهاز طولان: لست مصابا ونفسى أشارك فى أمم افريقيا
أحمد حسن يكشف أسباب غياب إمام عاشور وناصر ماهر عن كأس العرب
آيات كان يرددها النبي قبل النوم.. حصّن نفسك طوال الليل وداوم على قراءتها
الأسماك وزيت الزيتون الأبرز.. جمال شعبان يحدد أكلات تمنع الجلطات في الشتاء
انتهاء الموجة الباردة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
واشنطن تستعجل المرحلة الثانية في غزة.. و نشر قوة دولية الشهر المقبل
متى يعود الضخ الكامل في دسوق ومسير؟.. مياه كفر الشيخ تجيب
مهاجم محترف بكوريا .. الأهلي يفاوض ثنائي محترف بديلا عن نجم الأردن
أحمد السقا يوجه رسالة لإدارة ليفربول: احترموا محمد صلاح الأسطورة
علياء صبحي: رسالة بالغلط كانت وراء أغنية «يا ابن اللذينة».. فيديو
ياسمين عبد العزيز : لا أعرف القهر .. ومحبش الست الضعيفة
حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً لجميع الأبراج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بث مباشر .. أحمد العوضي يوزع جوائز بـ 300 ألف جنيه في عيد ميلاده

أحمد العوضي
أحمد العوضي
سعيد فراج

نشر الفنان أحمد العوضي، مقطع فيديو مباشر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة 12 ديسمبر.

وأعلن أحمد العوضي، خلال مقطع الفيديو عن 30 فائز في مسابقة أطلقها عن مسلسله الجديد علي كلاي، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل. 

وأعطى أحمد العوضي لكل فائز 10 آلاف جنيه، قيمة الجائزة لإجمالي 30 فائز، ليكون إجمالي الجوائز التي أعطاها خلال اللايف 300 ألف جنيه مصري. 

الجوائز التي أعطاها أحمد العوضي، جائت بالتزامن مع عيد ميلاده الذي يوافق اليوم الجمعة 12 ديسمبر. 

مسلسل علي كلاي

ويظهر أحمد العوضي بالمسلسل بشخصية ملاكم يخوض العديد من المعارك ويعيش قصة حب رومانسية طوال أحداث العمل الدرامية.

مسلسل "علي كلاي" يخوض بطولته أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، سينتيا خليفة، انتصار، الشحات مبروك، ريم سامي، محمد ثروت، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

أعمال أحمد العوضي

من جهة أخرى، يواصل أحمد العوضي، تصوير مشاهد فيلمه الجديد شمشون ودليلة، الذي تشارك في بطولته الفنانة مي عمر. 

وكان أوضح المنتج أحمد السبكي في بيان رسمي أن الفيلم يُعد إنتاجًا مشتركًا بينه وبين المنتج كريم السبكي، مشيرًا إلى أن مي عمر تقدم شخصية «دليلة»، بينما يجسد أحمد العوضي شخصية «شمشون»، في عمل يجمع بين الأكشن والإثارة والكوميديا.

"شمشون و دليلة" من بطوله أحمد العوضي ومي عمر و تأليف محمود حمدان وانتاج احمد السبكي وكريم السبكي وإخراج رؤوف السيد وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل خلال هذه الفترة للاستقرار علي موعد التصوير النهائي.

العوضي أحمد العوضي أعمال أحمد العوضي مسلسل علي كلاي

