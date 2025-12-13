قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسمة بوسيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور بالحجاب
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة في القليوبية.. اليوم
الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية
التفكير في الطلاق.. الإفتاء تحذر الزوجين من اعتباره حلا لـ5 أسباب
سعر الدولار اليوم السبت 13-12-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك
أرحلوا حالًا... الولايات المتحدة تنهي الوضع القانوني المؤقت للإثيوبيين
حسنة ملقاة على الطريق تدخلك الجنة.. لا تستهين بها أو تضيعها
الكشف عن صور جديدة من أرشيف إبستين تضم ترامب وكلينتون
هل تحدث علامات الساعة كلها في يوم واحد؟.. علي جمعة يرد بمفاجأة
الزمالك يستأنف التدريبات استعدادًا لحرس الحدود ويؤجل مواجهة بلدية المحلة
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: أتوقع تغييرات في الحكومة .. مناظرة ساخنة بين وسيم السيسي وزاهي حواس.. الشهرة تمنع ياسمين عبد العزيز من الخروج
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر
فن وثقافة

عايدة الأيوبي تحيي حفلا غنائيا فى الشيخ زايد.. 18 ديسمبر

عايدة الأيوبي
عايدة الأيوبي

تحيي الفنانة عايدة الأيوبي حفلا غنائيا جديدا ، يوم 18 ديسمبر الحالي بمنطقة الشيخ زايد، ومن المقرر ان يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا. 

وكشفت الشركة المنظمة لللحفل عن أسعار التذاكر والتي تبدأ من 700 جنيه للفئة الفضية، و900 جنيه للفئة الذهبية، بينما تبلغ قيمة تذكرة البلاتينوم 1200 جنيه.

عايدة الأيوبي فى احدث أغانيها “لما قال” 

وكانت طرحت الفنانة عايدة الأيوبي، أحدث أغانيها "لما قال"، والتي تنتمي للفلكلور المصري، في تجربة جديدة لها، وذلك بعد نجاحها بعد غنائها لأول مرة  بحفل هي الفنون بالجامعة الأمريكية.

واستخدمت عايدة الأيوبي تقنية الـ ذكاء الاصطناعي خلال أحداث الأغنية والتي تظهر من خلالها جمال وأصول مصر من الصعيد والفلاحين، حيث ظهرت وهي ترتدي الزي الفلاحي، وهي من كلمات أحمد شبكة، وألحان و توزيع شادي مؤنس، فكرة و تنفيذ مروان حسين وشيرين حراز،

واستعادت عايدة الأيوبي، مؤخرًا نشاطها الفني بشكل ملحوظ حيث طرحت"غصن الزيتون"، تضامنا مع غزة وأهلها في صمودهم أمام العدوان الغاشم، كما طرحت " بحلم " و"مصر أنا".

