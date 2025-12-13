عايدة الأيوبي تحيي حفلا غنائيا فى الشيخ زايد.. 18 ديسمبر

تحيي الفنانة عايدة الأيوبي حفلا غنائيا جديدا ، يوم 18 ديسمبر الحالي بمنطقة الشيخ زايد، ومن المقرر ان يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

وكشفت الشركة المنظمة لللحفل عن أسعار التذاكر والتي تبدأ من 700 جنيه للفئة الفضية، و900 جنيه للفئة الذهبية، بينما تبلغ قيمة تذكرة البلاتينوم 1200 جنيه.

عايدة الأيوبي فى احدث أغانيها “لما قال”

وكانت طرحت الفنانة عايدة الأيوبي، أحدث أغانيها "لما قال"، والتي تنتمي للفلكلور المصري، في تجربة جديدة لها، وذلك بعد نجاحها بعد غنائها لأول مرة بحفل هي الفنون بالجامعة الأمريكية.

واستخدمت عايدة الأيوبي تقنية الـ ذكاء الاصطناعي خلال أحداث الأغنية والتي تظهر من خلالها جمال وأصول مصر من الصعيد والفلاحين، حيث ظهرت وهي ترتدي الزي الفلاحي، وهي من كلمات أحمد شبكة، وألحان و توزيع شادي مؤنس، فكرة و تنفيذ مروان حسين وشيرين حراز،

واستعادت عايدة الأيوبي، مؤخرًا نشاطها الفني بشكل ملحوظ حيث طرحت"غصن الزيتون"، تضامنا مع غزة وأهلها في صمودهم أمام العدوان الغاشم، كما طرحت " بحلم " و"مصر أنا".