تحقق معه نقابة الأطباء.. جامعة عين شمس تنفي صلتها بطبيب يقدم نصائح مخالفة

نفت جامعة عين شمس في بيان رسمي لها أي صلة لها بالطبيب (ض.ا) الذي تحقق معه نقابة الأطباء بسبب تقديمه نصائح طبية للمرضى مخالفة للقواعد الطبية .

جامعة عين شمس

وأكدت الجامعة أنها تنفي أي صلة لها بالمدعي، وأنه لم يعد ضمن أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، وأن خدمته قد انتهت رسميًا في الجامعة منذ عام 2023، وذلك وفق القرارات الإدارية المعتمدة والموثقة في سجلات الجامعة.

مدبولي يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة في القليوبية.. اليوم وفاة والدة الدكتور خالد حمدي رئيس جامعة الأهرام الكندية

ونفت الجامعة نفياً قاطعاً ما يدعيه المذكور عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تقديم نفسه بصفة "أستاذ بجامعة عين شمس" أو انتمائه الأكاديمي لها، وتؤكد أن هذه الادعاءات غير صحيحة تمامًا وتمثل تضليلًا للرأي العام واعتداءً على اسم وقيمة المؤسسة الجامعية العريقة.

وتشدد الجامعة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة أكاديمية غير حقيقية أو يستخدم اسم الجامعة بصورة تُسيء لها أو تضلل المواطنين، وذلك حفاظًا على مكانة الجامعة وصونًا لحقوق المرضى والمجتمع في الحصول على معلومات موثوقة صادرة من جهات أكاديمية معتمدة.

كما تؤكد جامعة عين شمس تعاونها الكامل مع النقابة العامة للأطباء والجهات المختصة في متابعة الشكاوى المقدمة ضد المذكور، حرصًا على سلامة الممارسة الطبية واحترامًا للقواعد العلمية والمهنية المعتمدة.