اعتذار طولان.. 3 أسباب وراء خروج منتخب مصر من كأس العرب| تفاصيل مثيرة

لا تزال صدمة خروج منتخب مصر ، من بطولة كأس العرب المقامة حاليا فى قطر تلقى بظلالها على الأحداث الرياضية .

وودّع منتخب مصر الثاني منافسات بطولة كأس العرب 2025 من الدور الأول، بعد مشوار لم يلبِّ طموحات الجماهير واكتفى خلاله الفريق بحصد نقطتين فقط من ثلاث مباريات عقب التعادل مع الكويت والإمارات، والخسارة الثقيلة أمام الأردن بثلاثة أهداف دون رد، ليحتل المركز الثالث في مجموعته.

الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان ومعه كل من أحمد حسن وعصام الحضري والدكتور ممدوح المحمدى ومحمد نور لم يتحدثوا منذ الخروج المهين للمنتخب من البطولة حتى ظهر أحمد حسن ليكشف الكواليس الكاملة لما حدث لمنتخب مصر الثانى فى بطولة كأس العرب .

نتحمل المسؤولية ولا نهرب

بداية وجه أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، رسالة اعتذار واضحة للجماهير المصرية، مؤكدًا تحمله الكامل للمسؤولية عن الإخفاق .

وقال : " اعتدنا الظهور أمام الجماهير وقت النجاحات، وكذلك وقت الإخفاق، لأن هذا حق الناس علينا، ولا نتهرب من المسؤولية أو المواقف الصعبة " .

وأوضح : " كنا رجالًا ومخلصين داخل الملعب، وحققنا نجاحات سابقة لمنتخب مصر، وسنظل على هذا النهج، لا نتنصل من المسؤولية مهما كانت الظروف " .

نحترم غضب الجماهير

وأكد أحمد حسن احترامه لحق الجماهير في الغضب والانتقاد، لكنه طالب بأن يكون النقد موضوعيًا وبهدف الإصلاح، مشيرًا إلى وجود أصوات هاجمت المنتخب دون معرفة الكواليس.

وأوضح: " من حق الناس تزعل، وأنا حزين جدًا على حزن الجماهير اللي شوفناه في عيونهم، لكن لازم نفهم الظروف قبل الانتقاد، ويكون النقد للصالح العام، مش لتصفية حسابات شخصية " .

كواليس الغيابات الكبرى عن المنتخب

وكشف مدير المنتخب تفاصيل غياب عدد من النجوم عن قائمة الفراعنة في البطولة، مؤكدًا أن الأمر كان خارج نطاق الاختيارات الفنية فقط.

وقال إن الجهاز الفني كان يخطط لضم عدد من لاعبي بيراميدز، من بينهم: أحمد الشناوي، محمود جاد، أحمد سامي، محمود مرعي، كريم حافظ، قطة، زلاكا، ومروان حمدي.

وأشار إلى أن انضمام مروان حمدي جاء بعد موافقة بيراميدز، في ظل مفاوضات متبادلة مع الاتحاد المغربي بشأن اللاعب محمد الكرتي.

أولوية المنتخب الأول حرمتنا من النجوم

وأوضح أحمد حسن أن عدداً من اللاعبين كانوا مرشحين للانضمام، لكن تم استدعاؤهم للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن، وهو ما حسم الأمر نهائيًا.

وقال: " كنا نرغب في ضم محمد إسماعيل، وصلاح محسن، وإمام عاشور، لكنهم انضموا للمنتخب الأول، وهو صاحب الأولوية، ولا يمكننا الاقتراب من أي لاعب فيه " .

اعتذارات ورفض وإصابات

كما كشف عن اعتذار أو تعذر انضمام أسماء أخرى من بينهم :

أحمد حجازي رفض الانضمام.

عبد الله السعيد طلب الالتحاق مباشرة مع البطولة.

ناصر ماهر فضّل انتظار فرصة مع المنتخب الأول.

حسين الشحات، وعبد القادر، والعش تعرضوا لإصابات مختلفة.

وأضاف أن مشاركة أربعة أندية مصرية في البطولات الإفريقية زادت من صعوبة اختيار قائمة مكتملة.

حقيقة اعتذار حلمي طولان قبل البطولة

وتطرق أحمد حسن إلى حقيقة ما تردد بشأن اعتذار حلمي طولان عن تدريب المنتخب قبل انطلاق البطولة، مؤكدًا أن الأمر كان مطروحًا بالفعل.

وقال: " بعد المعسكر الثاني، حلمي طولان قال لي إنه يفكر في الاعتذار بسبب ضيق الوقت، وعدم التعاون، وغياب عدد كبير من العناصر الأساسية، وكان يرى أن الأزمة ستكون كبيرة " .

وأوضح أن اللجنة الفنية واتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، أكدا منذ البداية أن الأولوية المطلقة للمنتخب الأول.