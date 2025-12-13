قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تصادر ناقلة أجنبية في خليج عمان تحمل 6 ملايين لتر ديزل مهرب
أمطار وتحذيرات عاجلة.. خريطة الطقس اليوم السبت
إيران ترفع أسعار البنزين رسميا وتطلق نظام تسعير جديد
اعتذار طولان.. 3 أسباب وراء خروج منتخب مصر من كأس العرب| تفاصيل مثيرة
الجيش السوداني: ماضون في مسيرة تحرير الوطن والدفاع عن سيادته
اليوم.. بدء تطبيق اتفاق إلغاء تأشيرات الدخول بين روسيا والأردن
الصين تدرس حزمة حوافز بقيمة 70 مليار دولار لتمويل صناعة الرقائق
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 13-12-2025.. عيار 21 يرتفع
انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
تحقق معه نقابة الأطباء.. جامعة عين شمس تنفي صلتها بطبيب يقدم نصائح مخالفة
4 كلمات رددها إذا عجزت عن قراءة أذكار الصباح والمساء كاملة
أزمة صلاح في ليفربول.. مهندسان خفيان يقفان خلف الصدام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اعتذار طولان.. 3 أسباب وراء خروج منتخب مصر من كأس العرب| تفاصيل مثيرة

منتخب مصر
منتخب مصر

لا تزال صدمة خروج منتخب مصر ، من بطولة كأس العرب المقامة حاليا فى قطر تلقى بظلالها على الأحداث الرياضية .

وودّع منتخب مصر الثاني منافسات بطولة كأس العرب 2025 من الدور الأول، بعد مشوار لم يلبِّ طموحات الجماهير واكتفى خلاله الفريق بحصد نقطتين فقط من ثلاث مباريات عقب التعادل مع الكويت والإمارات، والخسارة الثقيلة أمام الأردن بثلاثة أهداف دون رد، ليحتل المركز الثالث في مجموعته.

الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان ومعه كل من أحمد حسن وعصام الحضري والدكتور ممدوح المحمدى ومحمد نور لم يتحدثوا منذ الخروج المهين للمنتخب من البطولة حتى ظهر أحمد حسن ليكشف الكواليس الكاملة لما حدث لمنتخب مصر الثانى فى بطولة كأس العرب .

نتحمل المسؤولية ولا نهرب

بداية وجه أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، رسالة اعتذار واضحة للجماهير المصرية، مؤكدًا تحمله الكامل للمسؤولية عن الإخفاق .

وقال : " اعتدنا الظهور أمام الجماهير وقت النجاحات، وكذلك وقت الإخفاق، لأن هذا حق الناس علينا، ولا نتهرب من المسؤولية أو المواقف الصعبة "  .

وأوضح : " كنا رجالًا ومخلصين داخل الملعب، وحققنا نجاحات سابقة لمنتخب مصر، وسنظل على هذا النهج، لا نتنصل من المسؤولية مهما كانت الظروف " .

نحترم غضب الجماهير

وأكد أحمد حسن احترامه لحق الجماهير في الغضب والانتقاد، لكنه طالب بأن يكون النقد موضوعيًا وبهدف الإصلاح، مشيرًا إلى وجود أصوات هاجمت المنتخب دون معرفة الكواليس.

وأوضح: " من حق الناس تزعل، وأنا حزين جدًا على حزن الجماهير اللي شوفناه في عيونهم، لكن لازم نفهم الظروف قبل الانتقاد، ويكون النقد للصالح العام، مش لتصفية حسابات شخصية "  .

كواليس الغيابات الكبرى عن المنتخب

وكشف مدير المنتخب تفاصيل غياب عدد من النجوم عن قائمة الفراعنة في البطولة، مؤكدًا أن الأمر كان خارج نطاق الاختيارات الفنية فقط.

وقال إن الجهاز الفني كان يخطط لضم عدد من لاعبي بيراميدز، من بينهم: أحمد الشناوي، محمود جاد، أحمد سامي، محمود مرعي، كريم حافظ، قطة، زلاكا، ومروان حمدي.

وأشار إلى أن انضمام مروان حمدي جاء بعد موافقة بيراميدز، في ظل مفاوضات متبادلة مع الاتحاد المغربي بشأن اللاعب محمد الكرتي.

أولوية المنتخب الأول حرمتنا من النجوم 

وأوضح أحمد حسن أن عدداً من اللاعبين كانوا مرشحين للانضمام، لكن تم استدعاؤهم للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن، وهو ما حسم الأمر نهائيًا.

وقال: " كنا نرغب في ضم محمد إسماعيل، وصلاح محسن، وإمام عاشور، لكنهم انضموا للمنتخب الأول، وهو صاحب الأولوية، ولا يمكننا الاقتراب من أي لاعب فيه " .

اعتذارات ورفض وإصابات

كما كشف عن اعتذار أو تعذر انضمام أسماء أخرى من بينهم : 

أحمد حجازي رفض الانضمام.

عبد الله السعيد طلب الالتحاق مباشرة مع البطولة.

ناصر ماهر فضّل انتظار فرصة مع المنتخب الأول.

حسين الشحات، وعبد القادر، والعش تعرضوا لإصابات مختلفة.

وأضاف أن مشاركة أربعة أندية مصرية في البطولات الإفريقية زادت من صعوبة اختيار قائمة مكتملة.

حقيقة اعتذار حلمي طولان قبل البطولة

وتطرق أحمد حسن إلى حقيقة ما تردد بشأن اعتذار حلمي طولان عن تدريب المنتخب قبل انطلاق البطولة، مؤكدًا أن الأمر كان مطروحًا بالفعل.

وقال: " بعد المعسكر الثاني، حلمي طولان قال لي إنه يفكر في الاعتذار بسبب ضيق الوقت، وعدم التعاون، وغياب عدد كبير من العناصر الأساسية، وكان يرى أن الأزمة ستكون كبيرة " .

وأوضح أن اللجنة الفنية واتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، أكدا منذ البداية أن الأولوية المطلقة للمنتخب الأول.

منتخب مصر بطولة كأس العرب كأس العرب منتخب مصر الثاني منافسات بطولة كأس العرب 2025 كأس العرب 2025 حلمى طولان أحمد حسن عصام الحضري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الارصاد الجوية

انتهاء الموجة الباردة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

عروس المنوفية

ماتت من الضرب .. مفاجآت في تقرير الطب الشرعي لوفاة عروس المنوفية

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

أحمد العوضي

بث مباشر .. أحمد العوضي يوزع جوائز بـ 300 ألف جنيه في عيد ميلاده

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

وصية محمد هنيدي لعريس ابنته .. ماذا قال ؟

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

ترشيحاتنا

جولة المطبعة السرية بقنا

رفع كفاءة المطبعة السرية لطباعة أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا

انهيار منزل بالطوب الأخضر يودي بحياة أم وطفليها وإصابة اثنين آخرين بقرية الدير شرق بإسنا

انهيار منزل بالطوب الأخضر يودي بحياة أم وطفليها وإصابة اثنين آخرين جنوب الاقصر

صورة أرشيفية

للتحقيقات.. النيابة تأمر بحبس مديرة كيان تعليمي وهمي بسوهاج

بالصور

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

دارين حداد
دارين حداد
دارين حداد

رئيس مياه الشرقية يستقبل مدير الأورمان لتوصيل 4500 وصلة للأسر الأولى بالرعاية

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أكلة العدس ملك الشتاء.. قيمة غذائية عالية وفوائد صحية| وصفات جديدة

لماذا العدس ملك الشتاء؟
لماذا العدس ملك الشتاء؟
لماذا العدس ملك الشتاء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد