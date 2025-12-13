ضبط 421 طن مخصبات زراعية مغشوشة داخل مصنع بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بإدارة مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مصنع"بدون ترخيص" بالغربية لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وأمكن ضبط مالكه وبحوزته أكثر من (421 طن مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائي غير صالح للاستخدام الزراعى - خط إنتاج كامل بمشتملاته).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





