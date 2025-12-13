دونجا: أتمنى مواجهة باريس سان جيرمان في النهائي.. وفوزنا بدوري الأبطال ليس “صدفة”

قال محمود عبد العاطي دونجا لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق، إن فوزنا الكبير على اتحاد جدة السعودي في كأس الإنتركونتيننتال ، جاء استكمالًا لما قدمناه من أداء قوي في الموسم الماضي، وتوجنا خلاله بلقب دوري أبطال إفريقيا، الانتصار على بطل آسيا بثلاثية في ملعبه ووسط جماهيره الغفيرة.

وأكد أن الفوز بكأس إفريقيا لم يكن صدفة، بيراميدز أصبح فريق كبير قادر على مواجهة الكبار والفوز بالبطولات، حققنا لقب دوري أبطال إفريقيا ثم فوزنا على أوكلاند سيتي، ثم أهلي جدة ثم نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي، كلها نجاحات كبيرة زادت من حجم الطموحات والأهداف.

وتابع دونجا: إن شاء الله نقدم مواجهة قوية أمام فلامنجو البرازيلي، في نصف النهائي والفوز والتأهل لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في النهائي، شخصية بيراميدز الحالية هي ضرورة تحقيق المكسب على حساب أي منافس مهما كان اسمه.

وتابع "دونجا"، في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: دوري أبطال إفريقيا بطولة صعبة جدًا هذا الموسم، وتزداد صعوبة وقوة كل موسم، هدفنا التتويج باللقب للعام الثاني على التوالي، لكننا سنسير الطريق خطوة بخطوة حتى النهائي، لو وضعنا تفكيرنا في النهائي حاليًا سنخسر كما كان يحدث سابقًا، وهذه كانت أبرز مشكلاتنا في السنوات الماضية، حققنا انتصار خارج الديار ومباراتنا الثانية على ملعبنا، إن شاء الله سنحقق الفوز من أجل تسهيل الأمور على الفريق.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: كل الفرق منافسين لنا في دوري أبطال إفريقيا، الأهلي على رأسهم بالطبع، لكن كل المنافسين أقوياء وكل المواجهات صعبة، هناك في كل مجموعة فريقان على الأقل يستطيعان التتويج بالكأس.

وواصل لاعب بيراميدز الحالي: كلاعبين ليس بيننا في الأهلي وبيراميدز أزمة، جميعنا أصدقاء داخل وخارج الملعب، الأمر جماهيري بحت، ومن حق الجماهير - جماهير أي فريق - أن ترى فريقها الأفضل دائمًا من كل المنافسين.

واختتم محمود عبد العاطي دونجا حديثه: مباراة الأهلي وبيراميدز أصبح من أقوى مباريات الموسم، هناك منافسة قوية وشريفة في كل البطولات، والجميع ينتظرون تلك المواجهة مثلما يحدث في كل دول العالم، لذلك منطقيًا ستجد الأجواء متوترة، أتمنى التوفيق للأهلي ولنا وأن يكون النهائي القاري مصريًا خالصًا، والأفضل يفوز.