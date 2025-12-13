برشلونة يستقبل أوساسونا وعينه على توسيع الفارق في صدارة الليجا

يستضيف برشلونة مساء اليوم السبت فريق أوساسونا على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، في لقاء يسعى فيه أصحاب الأرض لتعزيز موقعهم في الصدارة.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر (19:30).

ويدخل برشلونة المواجهة وهو في قمة ترتيب الليجا برصيد 40 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ما يجعل الفوز ضرورة لاستمرار الضغط أو توسيع الفارق إذا تعثر الغريم.

ويقود الألماني هانز فليك الفريق الكتالوني بطموح حصد ثلاث نقاط جديدة، واستمرار سلسلة النتائج الإيجابية خلال الفترة الأخيرة.

وفي المقابل، يحتل أوساسونا المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة، ويأمل في إحداث مفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية تعزز من وضعه في جدول الترتيب.