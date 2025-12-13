قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مدبولي: مشروعات "حياة كريمة" في القطاع الصحي تُجسد اهتمام الدولة بتحقيق الرعاية الشاملة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
شيماء مجدي

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال تفقده لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اليوم بقرى مركز شبين القناطر، لتفقد مركز طب الأسرة بقرية طحانوب، الذي تم تنفيذه ضمن مشروعات المبادرة في المرحلة الأولى.

  وفي بداية تفقده لمركز طب الأسرة بالقرية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في القطاع الصحي تُجسد اهتمام الدولة بتحقيق الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

 وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قطاع الصحة تلتزم بهذا الهدف الراسخ، وتعمل عبر منظومة متكاملة من الخدمات والأنشطة التي تصل إلى مختلف القرى على مستوى المحافظات، ويشمل ذلك بناء ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية وتجهيزها، بالإضافة إلى إنشاء مراكز طبية متخصصة، وهو ما يجسده مركز طب الأسرة بطحانوب.

  واستمع رئيس الوزراء، في أثناء التفقد، إلى شرح من الدكتور أسامة الشلقانى، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حول المركز والخدمات الطبية التي يقدمها للمواطنين، حيث أوضح أن هذا المشروع يعد من ضمن 24 مشروعا مماثلا، والتي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية لأهالي قرى مركز شبين القناطر وتوابعها، وتوفير خدمات طبية شاملة وميسرة.

 وأضاف أن المركز يتكون من ثلاثة طوابق حيث يقدم مجموعة شاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية ومنها (عيادة طب الأسرة – عيادة الأسنان – عيادة الإسعافات الأولية – صيدلية متكاملة – معمل للتحاليل – خدمات رعاية الأمومة والطفولة – مركز للأشعة - مكاتب إدارية تنظيمية). وبلغت تكلفته الإجمالية حوالي 60 مليون جنيه وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة 100% وتم تسليمه وبدء التشغيل الفعلي.

 ولفت الدكتور أسامة الشلقانى إلى أن مركز طب أسرة "طحانوب" يشتمل على قسم خاص بالمشورة، وكذا تنظيم الأسرة. وأضاف أن هناك العديد من ملفات طب الأسرة التي تتمثل في: المبادرات، والتطعيمات، والسمعيات، والمعمل، والصيدلية. 

كما تشمل الخدمات المقدمة داخل المركز أيضا (الطوارئ، منفذ صرف الألبان، عيادة الشباب والمراهقين، العلاج الطبيعي، والعيادات التخصصية).

وأشار الدكتور أسامة الشلقانى إلى أن مركز طب أسرة "طحانوب" يضم قوة بشرية قوامها 83 (أطباء بشري، وتمريض، وأطباء أسنان، وصيادلة، وأطباء علاج طبيعي، وفنيين معمل، وأخصائيين بشري، وإداريين، وعمال، وكذا مراقب صحي، وفني إحصاء، ورائدات).

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أيضا أن مبنى المركز يقام على مساحة 850 مترا مربعا، ويبلغ عدد الغرف بالمبنى 58 غرفة.

وحرص رئيس الوزراء على تفقد غرف العزل وغرف العيادات، وحرص أيضا على الاطمئنان على مستوى الخدمات وجودتها، ومدى تردد المواطنين على المبادرات والخدمات الصحية التي يقدمها المركز، كما اطمأن على توافر مختلف الأدوية.

مدبولي حياة كريمة القطاع الصحي الرعاية الصحية الرعاية الصحية الشاملة

