بلاغات متبادلة.. ضبط طرفي واقعة فيديو صفع مسن كفر الشيخ

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو يظهر صفع رجل مسن والاعتداء عليه داخل منزله بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، واستغاثة بناته من تعدي أشقائه عليه ـ على حد زعمهن ـ ومطالبتهن بحقه.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» مع هذا المقطع ، وسط غضب واستياء كبيرين من صفع الرجل المسن الذي ظهر في الفيديو، مؤكدين ثقتهم في وزارة الداخلية بأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر خاصة لـ «صدى البلد»، أنه تبين من خلال المعلومات الأولية، نشوب خلافات ومشادات كلامية بين الرجل المسن وأشقائه بسبب خلافات الميراث، وقيامهم بتقديم بلاغات فيما بينهم.

وجرى ضبط الطرفين بمركز الشرطة، والتحقق من صحة هذه البلاغات الوارده والمقدمة من كلا الطرفين، وإخطار جهات التحقيق.