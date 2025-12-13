الليلة في الدوحة.. بيراميدز يواجه فلامنجو في كأس إنتركونتيننتال 2025

يخوض نادي بيراميدز اختبارًا قويًا عندما يواجه فريق فلامنجو البرازيلي في السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات كأس التحدي، في إطار بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2025".

ويشارك فلامنجو في اللقاء بعدما توج بكأس دربي الأمريكيتين عقب فوزه على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2–1، في حين تأهل بيراميدز إلى كأس التحدي بعد انتصاره على أهلي جدة السعودي في كأس القارات الثلاث، التي أقيمت في سبتمبر الماضي، ليضرب الفريقان موعدًا مرتقبًا في مواجهة نارية.

وتعد هذه المباراة الانطلاقة الرسمية لسلسلة المباريات الثلاث الختامية من بطولة كأس القارات للأندية 2025، والتي تستضيفها قطر على هامش فترات الراحة من منافسات كأس العرب 2025.

وكان كروز أزول قد شارك بصفته بطل كأس أبطال الكونكاكاف، بينما ضمن فلامنجو مقعده في البطولة بعد فوزه على بالميراس في نهائي كوبا ليبرتادوريس أواخر الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة بيراميدز وفلامنجو مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، في المباراة النهائية المقررة يوم 17 ديسمبر الجاري، بينما تقام مواجهة نصف النهائي يوم 13 ديسمبر.

طاقم تحكيم المباراة

يدير اللقاء طاقم تحكيم قطري بقيادة عبد الرحمن الجاسم حكمًا للساحة، ويعاونه طالب المري كمساعد أول، وسعود المقلة كمساعد ثانٍ.

ويتولى تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” القطري خميس المري، ويعاونه التايلندي سيفاكورن بو أودوم.

كما يتواجد الكوستاريكي خوان كالديرون ومواطنه خوان كارلوس مورا كحكمين احتياطيين، في المباراة التي ستحدد الطرف الثاني لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2025.